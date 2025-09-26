小米 Pad Mini 香港推出：售 $3,799 起，輕巧旗艦平板支援 AI 多工創作

小米正式在香港推出迷你平板 Xiaomi Pad Mini，主打輕巧便攜、高效多工與創作體驗，專為追求生產力及創意的用戶設計。小米表示，Pad Mini 是其首款進軍全球市場的旗艦級迷你平板，結合先進顯示、AI 智能工具與高效能處理器，提供專業級使用感受。

發售詳情

Xiaomi Pad Mini 將於 9月26日中午12時 在全線 小米之家直營店、小米專賣店、小米官網 mi.com 及指定零售商門市/網站開售。建議零售價如下：

8GB + 256GB：港幣 $3,799

12GB + 512GB：港幣 $4,299

同時推出限時優惠，凡於 9月26日至10月12日 購買，可享 $300 折扣，並可 $99 加購原價 $199 的保護套。

輕巧設計與高質顯示

Xiaomi Pad Mini 採用 8.8 吋 3K 超清螢幕（3008 × 1880, 403ppi），支援 最高 165Hz 自適應更新率，並兼容 Dolby Vision®。螢幕亮度最高 700 尼特，無論室內或戶外都能清晰觀看；同時具備 TÜV Rheinland 低藍光及無閃爍認證，長時間使用也舒適。

機身僅 6.46mm 厚、326g 重，採用 一體化金屬設計，配合 微弧中框與 SoC 中心對稱設計，提升握持平衡感。16:10 螢幕比例更適合縱向閱讀與生產力應用。

高效能與長續航

Xiaomi Pad Mini 採用 聯發科天璣 9400+ 處理器，3nm 製程，搭配 LPDDR5X RAM 及 UFS 4.1 儲存，應付日常多工與創作應用毫不費力。電池容量達 7500mAh，支援 67W HyperCharge 快充，並具備 18W 有線反向充電，加上 雙 USB-C 介面（長邊支援 USB 3.2 高速傳輸及 DP1.4 螢幕輸出），滿足多元使用需求。

智能體驗與 AI 工具

平板運行 Xiaomi HyperOS，內建 Xiaomi HyperAI2，提供 AI 寫作、語音識別、即時翻譯及藝術創作 等功能，並支援 Google Circle to Search 一圈即搜，令搜尋及操作更直觀高效。

音效與配件

內置 雙立體聲喇叭，支援 Hi-Res Audio、Hi-Res Wireless Audio 及 Dolby Atmos®，提供沉浸式音效體驗。配件方面，推出 Xiaomi 焦點觸控筆，毫秒級低延遲、高壓感，適合書寫及繪圖；另有 專屬保護套，仿皮革外層配金屬鉚釘手腕帶，方便攜帶。

快速重點規格表 — Xiaomi Pad Mini

規格 內容 螢幕 8.8 吋 3K（3008 × 1880, 403 PPI）

16:10 比例

最高 165Hz 自適應更新率

Dolby Vision®, 700 尼特峰值亮度

TÜV Rheinland 低藍光及無閃爍認證 處理器 聯發科天璣 9400+ 3nm 製程

CPU: 1x 3.73GHz + 3x 3.3GHz + 4x 2.4GHz

GPU: Immortalis-G925 MC12 記憶體 / 儲存 8GB + 256GB / 12GB + 512GB

LPDDR5X RAM, UFS 4.1 儲存 電池與充電 7500mAh（典型值）

67W HyperCharge 快充

18W 有線反向充電

雙 USB-C 介面（長邊支援 USB 3.2 / DP1.4 螢幕輸出） 音效 雙立體聲喇叭

Hi-Res Audio & Hi-Res Wireless Audio

Dolby Atmos® 支援 AI 功能 AI 寫作、AI 語音識別、AI 即時翻譯、AI 藝術創作、AI 計算器

支援 Google Circle to Search 一圈即搜 尺寸與重量 205.13 × 132.03 × 6.46 mm

重量 326g 顏色 灰色 / 紫色 售價 8GB + 256GB：$3,799

12GB + 512GB：$4,299

限時優惠可減 $300 配件 Xiaomi 焦點觸控筆（另購）

Xiaomi Pad Mini 保護套（另購）

