小米 POCO F8 Pro 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠
小米 POCO F8 Pro 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。小米 POCO F8 Pro 支援 eSIM 功能，這意味著用戶可以同時使用多達兩個 eSIM 卡，方便在不同的網絡之間切換。
小米 POCO F8 Pro 的 eSIM 八五折優惠
小米 POCO F8 Pro 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。
為配合 小米 POCO F8 Pro 支援 eSIM，B4travel 推出小米 POCO F8 Pro 優惠，全線上網卡即享八五折優惠。小米 POCO F8 Pro 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。
優惠碼：esimPOCOF8
優惠金額：全線 eSIM 即享 八五折優惠
適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等
連結：https://b4travel.shop/
根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。
