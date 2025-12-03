宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
小米 Poco F8 Ultra 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠
小米 Poco F8 Ultra 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。小米 Poco F8 Ultra 支援 eSIM 功能，並且可以同時使用多達兩個 eSIM。
隨著 eSIM 技術的普及，這款手機的設計讓用戶在旅行或需要切換網絡時更加方便，無需更換實體 SIM 卡。因此，如果你正在考慮購買小米 Poco F8 Ultra，並希望使用 eSIM 功能，它將會是個不錯的選擇。
小米 Poco F8 Ultra 的 eSIM 八五折優惠
小米 Poco F8 Ultra 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。
為配合 小米 Poco F8 Ultra 支援 eSIM，B4travel 推出小米 Poco F8 Ultra eSIM 優惠，全線上網卡即享八五折優惠。小米 Poco F8 Ultra 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。
優惠碼：esimPOCOF8
優惠金額：全線 eSIM 即享 八五折優惠
適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等
連結：https://b4travel.shop/
根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。
