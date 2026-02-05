小米 POCO M8 5G 香港發佈，輕薄機身屏幕音效升級，只要 HK$1699 起

文章來源：Qooah.com

小米 POCO 品牌今日在香港正式推出了全新機型 POCO M8 5G，為年輕科技愛好者帶來全面升級的體驗。這款手機提供了 8GB+512GB 和 8GB+256GB 兩種規格，並有黑色、銀色與綠色三種時尚配色可選，建議零售價分別為 HK$1899 和 HK$1699。從2月5日中午12點開始，消費者可通過小米官網和豐澤官網進行購買。在2月5日至13日的促銷期內，買家還能在小官網上領取 HK$200 的優惠券，用於抵扣購機費用。

小米 POCO M8 5G 著重強調了便攜性與娛樂功能的結合。其機身厚度僅為 7.35mm，重量約 178g，握持感輕巧舒適。手機正面配備了一塊 6.77吋的 Flow AMOLED 屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達到 3200nit。這塊屏幕還覆蓋了 DCI-P3 廣色域並具備 12bit 色深，色彩表現生動鮮艷，同時通過了 TÜV 萊茵護眼認證，採用高頻 PWM 調光技術，有助於緩解長時間使用帶來的視覺疲勞。音效方面，內置雙揚聲器配合杜比全景聲及高解析音頻認證，音量輸出比前代提升了 300%，無論是個人聆聽還是外放分享，都能提供沈浸感十足的聲音體驗。

在耐用性上，這款手機經歷了 SGS 綜合抗衝擊與抗跌落測試，符合 IP66 級別的防塵防水標準，能夠應對日常潑濺和灰塵環境。此外，其採用的濕手觸控技術2.0 確保了屏幕在潮濕狀態下仍能靈敏操作。性能方面，POCO M8 5G 搭載了高通 Snapdragon 6 Gen3，安兔兔跑分超過85萬，並集成多項 AI 功能，例如 Circle to Search with Google 等智能工具。AI 功能進一步升級拍攝體驗。AI 增強人像模式捕捉完美自拍；AI 影像編輯工具，包含 AI 美顏、AI 去反光同 AI 換天等。

手機內置 5520mAh 電池，支援 45W 快速充電，同時允許通過 RAM 擴展技術將 RAM 虛擬提升至16GB，並支援最高 1TB 的存儲擴展，讓多任務運行與內容創作更加流暢。

攝影功能也是此次升級的重點。POCO M8 5G 後置 5000萬像素 Light Fusion 400 主鏡像頭，前置鏡頭則為 2000萬像素，兩者均能提升低光環境下的成像品質，並支援 4K/30fps 影片錄製。