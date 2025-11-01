小米 Redmi 新機擁有 9,000 mAh 電池

根據知名微博爆料者 Digital Chat Station 的最新報導，小米正在為其即將推出的手機開發一款 9,000 mAh 的電池。此外，這款設備將支持 100W 快速充電，這使其聽起來更具雄心壯志。小米還在研發一款 10,000 mAh 的原型機。如果這些消息屬實，即將推出的 Redmi 手機將擁有市場上最大的手機電池之一。

一些中國消息來源認為，這款手機可能是即將推出的 Redmi Turbo 5，但這與最近關於該手機的報導有所矛盾，後者指出該手機將配備 7,500 mAh 的電池。遺憾的是，對於這款手機是否會離開中國市場，甚至是否會以相同的電池容量發售，仍存在懷疑。目前，中國版本的手機在搭載較大矽碳電池時，往往在運往歐洲及其他市場時會減少電池容量。因此，對於這款手機的期待可能需要保持謹慎。

