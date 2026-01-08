小米 REDMI K90至尊版受影響？爆料稱將取消天璣9500+ 發佈

文章來源：Qooah.com

聯發科近期可能對其旗艦處理器的發佈節奏進行調整。按照過往慣例，這家處理器製造商通常會在每年下半年推出正代旗艦移動平台，隨後在次年上半年發佈該平台的提頻升級版本。例如，天璣9400 於2024年10月面世，而在2025年4月，聯發科又推出了天璣9400+，後者主要通過提升 CPU 頻率來實現性能增強。天璣9400 的超大核主頻為 3.62GHz，而天璣9400+ 則將其提升至 3.73GHz。

若延續這一策略，今年上半年本應見到天璣9500+ 處理器。但最新消息顯示，聯發科今年的產品規劃似乎有所變化。根據數碼博主的爆料，天璣9500+ 很可能不會推出，這也意味著預計在上半年發佈的 Redmi K90至尊版或將直接搭載標準版天璣9500處理器。對於這一調整，有猜測認為可能與近期 RAM 等關鍵器件的價格上漲有關。

天璣9500 將採用台積電第三代 3nm 製程工藝打造。其 CPU 部分採用了1個主頻達 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核，搭配 3個 C1-Premium 超大核與 4個 C1-Pro 大核的架構設計。相比上一代，該處理器在單核性能上提升約 32%，多核性能提升約 17%，成為聯發科當前性能最強的手機處理器。