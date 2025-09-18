小米 REDMI K90 已通過認證，同用 8 Elite Gen5，Xiaomi 17 之後發佈

文章來源：Qooah.com

小米 Xiaomi 17系列將會在今年提前推出，REDMI K90系列也將於10月推出。消息源 @more 表示，目前 REDMI K90 系列已經通過國內認證，能夠支援 100W 快充，這屬於小米今年的主流規格。

REDMI K90 系列有K90（型號2510DRK44C、代號Annibale）和 K90 Pro（型號25102RKBEC、代號Myron）兩個版本，REDMI K90 將配備高通的 Snapdragon 8 Elite 處理器，REDMI K90 Pro 將配備高通的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，且 REDMI K90 Pro 將首次搭載潛望長焦鏡頭，影像能力方面應會有較大提升。

REDMI K90系列標配 2K 直屏以及 7000mAh 以上的大容量電池，據傳 REDMI K90 系列的 2K 直屏能夠做到明顯的功耗下降，結合大容量電池，REDMI K90 系列續航能力應能有非常大的提升。REDMI K90 系列預估能夠支援超聲波屏幕指紋。