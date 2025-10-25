小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦

文章來源：Qooah.com

2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。

盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。

此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。

針對首發下單用戶關心的價保問題，小米線上線下均支援退差價。線下用戶需在 24 小時內重新購買以不影響國補資格，線上用戶可通過電商平台申請，如京東用戶可在 APP 內「客戶服務 – 價格保護」通道申請，該產品支援 7 天價保（百億補貼商品除外），審核通過後即可退還差價。