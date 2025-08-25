小米 REDMI K90 系列有消息，全系 2K 屏、3D 超聲波指紋

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 曝光了某廠子品牌新機的部分規格。根據爆料內容，這款新機將配備兩塊中大尺寸的新屏幕，全系支援 2K 超清顯示，並採用旗艦級的新發光材料。此外，全系還將搭載 3D 超聲波指紋識別技術、LTPS 電路設計、新一代 DC 調光護眼技術，並統一採用 19.5:9 比例、大R角設計的窄邊框純直屏。博主並沒有公佈這款新機具體是誰，但不少網友在評論區推測該機應為小米 REDMI K90系列。

該博主此前還曾爆料某廠新機將搭載型號為 SM8850 的處理器（有可能為 Snapdragon 8 Elite Gen2），配備大R角、新基材的高分護眼直屏，內置代號以「7」開頭的百瓦級超大容量電池，支援 50W 無線充電，並具備潛望式長焦鏡頭、超聲波指紋及 USB 3.0 高速接口等功能，音頻外放表現也將顯著提升。從種種線索來看，這兩次爆料與 REDMI K90 系列的特徵相符。

作為對比，REDMI 上一代旗艦 K80 系列於2024年11月27日發佈，其中 K80 Pro 搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器和遊戲獨顯晶片 D1，擁有 LPDDR5X RAM和UFS 4.0RAM，首發電容量達 6000mAh 的 120W 小米金沙江電池，支援 50W 無線充電，起售價為3699元人民。