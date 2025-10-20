楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
小米 REDMI K90 Pro Max 發佈前最大爆料，屏幕、鏡頭、電池全齊
文章來源：Qooah.com
小米 REDMI 將在 10月23日推出 REDMI K90 Pro Max，這是 REDMI 的年度旗艦作品，還是旗下首款 Pro Max 機型。
小米集團總裁盧偉冰發微博進行預熱，表示 K90 Pro Max 將會在 4K 檔帶來小小的震撼。暗示著 K90 Pro Max 的定價將來到 4K，並且具備超高的性價比。
規格方面，K90 Pro Max 在採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen3 處理器，是旗艦的標準配置。
拍攝方面，K90 Pro Max 搭載 小米17 同款光影獵人950 高動態傳感器，傳感器面積 1/1.31吋，擁有 13.5EV 高動態範圍，支援 DXG 高動態技術。此外，鏡頭還採用了逐片鍍膜的 1G+6P 玻塑混合鏡片，可以減少逆光拍攝炫光。極致硬件的堆疊下，拍攝體驗將大幅提升。
續航方面，K90 Pro Max 電池容量預計超過 7000mAh，支援百瓦閃充。
除此之外，K90 Pro Max 還會配備超聲波屏幕指紋、滿級防水等功能。
盧偉冰自信的表示，REDMI K90 Pro Max 將在性能、續航、屏幕等多方面延續 K 系列的高配置，同時在質感、影像、聲音等旗艦機型注重的日常使用體驗上進行全面突破，在某些領域有望引領行業。
盧偉冰對於 REDMI 此次衝擊高端旗艦滿懷信心，期待 10月23日帶給我們不一樣的驚喜。
