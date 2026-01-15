小米 REDMI Note 15系列香港發佈，一次出5款機，從入門到進階，從 4G 到 5G

文章來源：Qooah.com

小米旗下的 REDMI 品牌已正式宣佈，將在香港市場推出全新的 REDMI Note 15系列。涵蓋多款型號以滿足不同預算與使用偏好的消費者需求。無論是注重基礎功能的用戶，還是追求頂級性能的科技愛好者，都能在 REDMI Note 15 系列中找到合適選擇。

入門：REDMI Note 15 與 Note 15 5G

REDMI Note 15 5G(上) REDMI Note 15(下)

作為入門級代表，REDMI Note 15 與 REDMI Note 15 5G 分別針對 4G 與 5G 網絡環境設計。其中，REDMI Note 15 搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器，僅支援 4G 連接；而 REDMI Note 15 5G 則配備 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 處理器，提供更快速的 5G 網絡體驗。兩款機型均採用相同的 6.77 吋曲面 FHD+ AMOLED 顯示屏，支援 120Hz 刷新率，並具備高達 3,200 尼特的峰值亮度，確保在強光下依然清晰可視。

廣告 廣告

在記憶體配置方面，REDMI Note 15 提供 6GB+128GB、8GB+256GB 選項，而 REDMI Note 15 5G 則均為 8GB RAM，但分成 256GB / 512GB ROM。

影像系統上，兩款機型皆搭載支援 OIS 光學防震的 1.08 億像素主鏡頭，但副鏡頭有所區別：REDMI Note 15 5G 配備 800 萬像素超廣角鏡頭，而 REDMI Note 15 則搭配 200 萬像素景深鏡頭。前置自拍鏡頭均為 2,000 萬像素，滿足日常視像與自拍需求。

續航與防護能力亦有差異。REDMI Note 15 內置 6,000mAh 電池，支援 33W 有線快充，並具備 IP64 級防塵防水；REDMI Note 15 5G 則採用 5,520mAh 矽碳負極電池，支援更快的 45W 有線快充，防護等級提升至 IP66。

進階：Note 15 Pro、Pro 5G 與 Pro+ 5G

REDMI Note 15 Pro+ 5G

REDMI Note 15 Pro (下) REDMI Note 15 Pro 5G (上)

如果您追求更強大的性能與更卓越的攝影體驗，那麼 Pro 系列型號會是更佳的選擇。REDMI Note 15 Pro 5G 採用了 MediaTek 天璣7400-Ultra 處理器，並將主鏡頭大幅提升至 2億像素感光元件。它雖然同樣配備 6.83吋顯示屏，但擁有更高的峰值亮度與改進後的 PWM 調光技術，能帶來更舒適的觀看體驗。

其電池容量亦升級至 6,580mAh，不過充電功率仍維持在 45W。前置自拍鏡頭為 2,000萬像素。有 12GB+256GB 同 12GB+512GB 版本。

接下來是系列頂級型號 REDMI Note 15 Pro+ 5G。這款手機搭載 Snapdragon 7s Gen 4處理器，並同樣配備 2億像素主鏡頭系統。此型號的電池容量略為調整至 6,500mAh，但 80mAh 的微小差異在實際使用中難以察覺。值得一提的是，此型號配備了高達 100W 的有線快速充電技術。只提供 12GB RAM ，但 ROM 同樣可選 256GB 和 512GB。其顯示屏規格則與 REDMI Note 15 Pro 5G 保持一致。

REDMI Note 15

8+256GB 售價為 HK$1,599

6+128GB 售價為 HK$1,299

贈送 REDMI Note 15 Series 定製禮盒（價值：HK$249）

REDMI Note 15 5G

8+512GB 售價為 HK$2,099

8+256GB 售價為 HK$1,799

贈送 REDMI Note 15 Series 定製禮盒（價值：HK$249）

額外12個月保養 (價值 HK$499)

12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$799)

REDMI Note 15 Pro 5G

12+512GB 售價為 HK$2,699

12+256GB 售價為 HK$2,399

贈送 HODA 晶石抗摔手機殼（價值 HK$298）

額外12個月保養 (價值 HK$599)

12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$899)

REDMI Note 15 Pro+ 5G

12+512GB 售價為 HK$3,199

12+256GB 售價為 HK$2,899

贈送 HODA 晶石抗摔手機殼（價值 HK$298）

額外12個月保養 (價值 HK$699)

12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$899)

全部 REDMI Note 15 系列機型均可：

免費試用Spotify Premium服務3個月（價值 HK$234）

免費試用YouTube Premium服務 2個月（價值 HK$176）

免費試用100GB Google One 雲端儲存服務 6個月 （價值 HK$48）