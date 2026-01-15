跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
小米 REDMI Note 15系列香港發佈，一次出5款機，從入門到進階，從 4G 到 5G
文章來源：Qooah.com
小米旗下的 REDMI 品牌已正式宣佈，將在香港市場推出全新的 REDMI Note 15系列。涵蓋多款型號以滿足不同預算與使用偏好的消費者需求。無論是注重基礎功能的用戶，還是追求頂級性能的科技愛好者，都能在 REDMI Note 15 系列中找到合適選擇。
入門：REDMI Note 15 與 Note 15 5G
作為入門級代表，REDMI Note 15 與 REDMI Note 15 5G 分別針對 4G 與 5G 網絡環境設計。其中，REDMI Note 15 搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器，僅支援 4G 連接；而 REDMI Note 15 5G 則配備 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 處理器，提供更快速的 5G 網絡體驗。兩款機型均採用相同的 6.77 吋曲面 FHD+ AMOLED 顯示屏，支援 120Hz 刷新率，並具備高達 3,200 尼特的峰值亮度，確保在強光下依然清晰可視。
在記憶體配置方面，REDMI Note 15 提供 6GB+128GB、8GB+256GB 選項，而 REDMI Note 15 5G 則均為 8GB RAM，但分成 256GB / 512GB ROM。
影像系統上，兩款機型皆搭載支援 OIS 光學防震的 1.08 億像素主鏡頭，但副鏡頭有所區別：REDMI Note 15 5G 配備 800 萬像素超廣角鏡頭，而 REDMI Note 15 則搭配 200 萬像素景深鏡頭。前置自拍鏡頭均為 2,000 萬像素，滿足日常視像與自拍需求。
續航與防護能力亦有差異。REDMI Note 15 內置 6,000mAh 電池，支援 33W 有線快充，並具備 IP64 級防塵防水；REDMI Note 15 5G 則採用 5,520mAh 矽碳負極電池，支援更快的 45W 有線快充，防護等級提升至 IP66。
進階：Note 15 Pro、Pro 5G 與 Pro+ 5G
如果您追求更強大的性能與更卓越的攝影體驗，那麼 Pro 系列型號會是更佳的選擇。REDMI Note 15 Pro 5G 採用了 MediaTek 天璣7400-Ultra 處理器，並將主鏡頭大幅提升至 2億像素感光元件。它雖然同樣配備 6.83吋顯示屏，但擁有更高的峰值亮度與改進後的 PWM 調光技術，能帶來更舒適的觀看體驗。
其電池容量亦升級至 6,580mAh，不過充電功率仍維持在 45W。前置自拍鏡頭為 2,000萬像素。有 12GB+256GB 同 12GB+512GB 版本。
接下來是系列頂級型號 REDMI Note 15 Pro+ 5G。這款手機搭載 Snapdragon 7s Gen 4處理器，並同樣配備 2億像素主鏡頭系統。此型號的電池容量略為調整至 6,500mAh，但 80mAh 的微小差異在實際使用中難以察覺。值得一提的是，此型號配備了高達 100W 的有線快速充電技術。只提供 12GB RAM ，但 ROM 同樣可選 256GB 和 512GB。其顯示屏規格則與 REDMI Note 15 Pro 5G 保持一致。
REDMI Note 15
8+256GB 售價為 HK$1,599
6+128GB 售價為 HK$1,299
贈送 REDMI Note 15 Series 定製禮盒（價值：HK$249）
REDMI Note 15 5G
8+512GB 售價為 HK$2,099
8+256GB 售價為 HK$1,799
贈送 REDMI Note 15 Series 定製禮盒（價值：HK$249）
額外12個月保養 (價值 HK$499)
12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$799)
REDMI Note 15 Pro 5G
12+512GB 售價為 HK$2,699
12+256GB 售價為 HK$2,399
贈送 HODA 晶石抗摔手機殼（價值 HK$298）
額外12個月保養 (價值 HK$599)
12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$899)
REDMI Note 15 Pro+ 5G
12+512GB 售價為 HK$3,199
12+256GB 售價為 HK$2,899
贈送 HODA 晶石抗摔手機殼（價值 HK$298）
額外12個月保養 (價值 HK$699)
12個月碎屏保障服務 一次 (價值 HK$899)
全部 REDMI Note 15 系列機型均可：
免費試用Spotify Premium服務3個月（價值 HK$234）
免費試用YouTube Premium服務 2個月（價值 HK$176）
免費試用100GB Google One 雲端儲存服務 6個月 （價值 HK$48）
其他人也在看
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 2 小時前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 4 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 5 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 2 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 22 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 1 天前
【759阿信屋】勁抵價 鹽焗開心果 $88/2件（15/01-16/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，鹽焗開心果400g $88/2件、貢梅梅干$36/2件、三幸芝士杏仁餅 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 22 小時前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前