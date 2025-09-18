小米 REDMI Pad 2 Pro 國際版外觀及配置曝光，7s Gen4 配 12.1吋屏，仲有一枝筆

文章來源：Qooah.com

近期，關於小米 REDMI Pad 2 Pro 的外觀和配置宣傳圖被提前在海外曝光，預計會在小米17 系列發佈會上一同亮相。

REDMI Pad 2 Pro 的外觀設計與上一代區別不大。規格方面，採用 12.1吋 2.5K LCD大屏，解像度為2560*1600，支援 120Hz 刷新率。搭載高通 Snapdragon 7s Gen4 處理器。

處理器是 Note 15 Pro+ 手機同款，採用 4nm 工藝，CPU為1*2.71GHz+3*2.4GHz+4*1.8GHz的八核心構成，GPU為 Adreno 810。性能屬於入門級別。

除此之外，REDMI Pad 2 Pro 內置 12000mAh 電池，支援 33W 快充（國內認證資料為 67W）。配備 3.5mm 獨立音頻接口，預裝澎湃OS系統。

REDMI Pad 2 Pro 從外觀和配置來看，升級屬於常規水平。預計與上一代市場定位類似，售價可能維持 1999元人民幣起。

值得一提的是，前段時間推出的 REDMI Pad 2 採用 11吋 LCD 屏，解像度為 2560*1600，支援 90Hz 刷新率。搭載 6nm 聯發科 Helio G100 Ultra 處理器，內置 9000mAh 電池，支援 18W 充電，售價999元人民幣起。