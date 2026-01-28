小米 REDMI Turbo 5 首次公開真機，三款配色，天璣8500-Ultra

Fauna 是一家新成立的機器人初創公司，聲稱人形機器人能夠在工廠之外蓬勃發展，可以在酒店、研究和娛樂等領域找到新的角色。這家位於紐約的公司推出了名為 Sprout 的緊湊型路由器頭機器人，旨在為研究人員、學校、開發者和初創企業提供一個靈活的平台，以創建人形應用。Sprout 是一個從基本原則出發設計的人形平台，專為在日常生活中與人互動而研發。Fauna 在一份聲明中表示，這不是一台縮小版的工廠機...

TechRitual ・ 15 小時前