小米 REDMI Turbo 5 首次公開真機，三款配色，天璣8500-Ultra

獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
PS Plus免費遊戲｜《Ace Combat 7》領銜 2 月會員免費陣容
PS Plus 的 2 月份會免遊戲公開，2 月 3 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
新創公司 Fauna 推出靈活人形機器人 Sprout 以適應多元應用場景
Fauna 是一家新成立的機器人初創公司，聲稱人形機器人能夠在工廠之外蓬勃發展，可以在酒店、研究和娛樂等領域找到新的角色。這家位於紐約的公司推出了名為 Sprout 的緊湊型路由器頭機器人，旨在為研究人員、學校、開發者和初創企業提供一個靈活的平台，以創建人形應用。Sprout 是一個從基本原則出發設計的人形平台，專為在日常生活中與人互動而研發。Fauna 在一份聲明中表示，這不是一台縮小版的工廠機...TechRitual ・ 15 小時前
Samsung Galaxy S26 具備「新一層私隱保護」：或加入防窺功能，可自訂隱藏力度，搭車用手機終於放心？
Samsung 預告 Galaxy S26 系列將加入新一層私隱防護，疑似稱為「私隱顯示」（Privacy Display），可在側面視角隱藏畫面內容，並可針對通知、指定 App 或輸入密碼時作自訂保護，減少公開場合被「肩窺」風險。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
美國科學家開發新型光學腔體，有助於提升量子電腦技術
美國科學家最近開發出一種新型的「光學腔」，能高效收集單光子，這是光的基本粒子，來自單個原子。這些原子作為量子計算機的基本單位，負責存儲量子位（qubits），即正常計算機中的零和一的量子版本。這項研究首次實現了同時處理所有量子位的能力。 斯坦福大學的研究團隊描述了一個包含 40 個腔體的陣列，每個腔體都包含一個單獨的原子量子位，還有一個原型裝置則擁有超過 500 個腔體。研究結果顯示，這條路徑最...TechRitual ・ 13 小時前
App Store、Google Play「AI 脫衣」App 泛濫！累計下載逾 7 億次，Apple、Google 已移除部分但仍未「清場」
非牟利監察組織 Tech Transparency Project 調查指 Apple App Store 與 Google Play 商店仍上架大量「AI 脫衣」Deepfake App，可將女性相片變成非自願裸露或比堅尼影像，累計下載逾 7 億次並帶來逾 1.17 億美元收入。Apple 指已移除 28 款並警告開發者，Google 亦表示已暫停及下架部分 App，惟爭議仍延伸至 Grok 及 X 相關事件。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
取消背屏、專注大屏長續航？小米17 Max 將於 Q2 發佈
文章來源：Qooah.com 小米去年發佈的小米17 系列堪稱是近年來小米手機變化最大的一代，主要在於差異化設計上，採用了背屏設計。 此次小米17 系列除了常規標準版、Pro版，還新推出 Pro Max 版本。Pro Max 版本主要是在 Pro 的基礎上增大屏幕尺寸，並增強影像配置。 有博主爆料，表示小米17 系列還會有一款新品——小米17 Max。小米17 Max 定位為全能大屏旗艦，取消背屏設計，後置採用 LEICA 三鏡配置，包括 2億像素主鏡、5000萬像素 Sony 潛望長焦鏡頭和 5000超廣角鏡頭。機身內置 8000mAh 電池，支援 100W 有線和 50W 無線充。 售價方面，小米17 Max 可以當成小米17的大屏版本，並且因砍掉了背屏，猜測小米17 Max 的定價會比小米17 Pro Max 更低一些，預計小米17 Max 會在今年Q2發佈。Qooah.com ・ 1 天前
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線
Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 嘅重大更新，包括全新側邊欄、Nano Banana 執相工具、個人智能及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅
Dr Kong 買一送一引脆友瘋狂掃貨，那些年的學生矯形鞋上位成時尚潮牌，大家也有湊湊熱潮，入手「不再 Back Pain」又能完美配襯「地雷系」穿搭的厚底樂福鞋嗎？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nin []Saiga NAK ・ 1 天前
Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！可打造躺臥時的多螢幕環境
Bauhütte已於2026年1月27日起開始發售「長螢幕支架MS BMA-2MS」。 全長約76公分的長型支 []Saiga NAK ・ 1 天前
Google將Gemini人工智能功能加入Chrome瀏覽器
Alphabet(GOOG.US)周三宣布，將進一步把旗下Gemini人工智能功能整合至Chrome瀏覽器。是次引入的Gemini功能包括圖像生成工具「Nano Banana」、主打個人化應用的「Personal Intelligence」，以及具代理式功能的「Auto Browse」，用戶只需輸入單一指令，便可指示瀏覽器在網絡上自動完成多項任務。 同時，Google亦為Chrome推出全新設計，在瀏覽器右側新增面板，讓Gemini聊天機械人於用戶上網期間保持隨時可用狀態。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
Amazon優惠｜65 折入手 Bose QuietComfort Ultra，殿堂級降噪，打造專注結界
長期在開放式 office 工作或是在咖啡店上堂開會？想要沉浸式音樂體驗和極致專注空間？現在正是入手的好時機！Bose QuietComfort Ultra 在 Amazon 上推出 65 折限時優惠，僅 US$279 （約 HK$2,175) 就能擁有這款殿堂級降噪耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
三星電子首款三折疊屏手機Galaxy Z TriFold本月30日在美上市
三星電子宣布，該公司首款三折疊屏智能手機Galaxy Z TriFold將於周五(30日)在美國上市銷售，售價2,899美元。 該價格高於美國市場上任何其他智能手機。三星電子單摺屏幕手機Galaxy Z Fold 7售價2,000美元，與蘋果(AAPL.US)iPhone 17 Pro Max頂級配置版本的售價相同。該機型上月2日在南韓開售，價格為359萬南韓圜(約2,450美元)。 TriFold展開後可變成10英吋平板電腦，最薄厚度為3.9毫米，其折疊壽命20萬次。美國版將配備512GB儲存空間，僅提供黑色款式。 公司將通過官網和體驗店銷售，意味流動通訊商將不會直接提供該設備。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Mox Bank准手機App 買賣比特幣以太坊
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank推出加密貨幣交易服務，符合風險評估的合資格客戶可以在手機應用程式，以美元買賣比特幣（BTC）及以太幣（ETH）。該行成為繼眾安銀行（ZA Bank）之後，第二間可以讓客戶買賣現貨虛擬資產的數字銀行。信報財經新聞 ・ 1 天前
京東雲全面上線Moltbot雲服務 實現AI助手秒級上線
京東(09618.HK)旗下京東雲宣布，全面上線Moltbot (原名為Clawdbot)雲服務，京東雲輕量雲主機現已預置Moltbot應用鏡像，用戶無需手動配置環境，可在一鍵開啟Moltbot，實現AI助手秒級上線、全天候待命。 Moltbot為能讀文件、跑命令、寫代碼、管系統的開源AI智能體，支援本地長期記憶(對話數據自主可控)、跨平台推送(支持對接通訊類軟件)及真實任務執行(文件整理、表單提交及代碼生成)。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
阿里雲上線Clawdbot全套雲服務 已打通千問、釘釘、iMessage
今日，阿里雲上線全套Moltbot（原名Clawdbot）雲服務，用戶可在阿里雲輕量應用服務器或無影雲電腦上快速啟用Moltbot，並按需調用阿里雲百煉上一百多款千問系列模型。該方案不僅支援iMessage消息應用，還能基於阿里雲計算巢實現釘釘消息互動。#阿里雲 (CW)infocast ・ 22 小時前
谷歌將支付約1.4億美元以和解Android系統數據傳輸訴訟
谷歌(Google)將支付1.35億美元，以和解有關智能手機用戶指控谷歌在其Android作業系統中植入程序，未經許可收集他們的手機資料而提出的集體訴訟。 用戶表示，即使他們關閉谷歌應用程式、禁用位置共享或鎖定螢幕，谷歌仍然不必要地收集他們從行動電信商購買的蜂窩數據。 谷歌否認在同意和解協議中存在不當行為，該協議涵蓋自2017年11月12日起使用Android行動裝置的用戶。作為和解協議的一部分，谷歌在Android用戶設定手機時，未經用戶同意，不會傳輸資料。(sw/m) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
Google AI Plus擴展至美國等35個新市場
Alphabet(GOOG.US)旗下Google宣布，Google AI Plus訂閱服務正式擴展至包括美國在內的35個新國家及地區，用戶將可以較低成本使用Google的人工智能服務。美國Google AI Plus月費為7.99美元，新用戶首兩個月可享半價訂閱。 Google表示，Google AI Plus為用戶提供多款強大AI模型及工具，以提升生產力及創作能力，包括在Gemini應用程式中使用Gemini 3 Pro及Nano Banana Pro、Flow內的AI電影製作工具，以及NotebookLM提供的研究及寫作輔助功能等。 方案同時包括200GB雲端儲存空間，並可與最多5名家庭成員共享所有權益。Google補充，相關國家及地區現有的Google One Premium 2TB用戶，將於未來數天內自動獲得Google AI Plus的全部功能。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前