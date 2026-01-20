小米 REDMI Turbo 5 Max 官宣，史上最大容量電池，續航怪獸降臨！

文章來源：Qooah.com

小米 REDMI 官方正式揭曉了 REDMI Turbo 5 Max 的外觀設計，並同步公佈其電池規格迎來重磅升級，宣稱該機為「REDMI 最具旗艦質感的性能機」。

小米集團合伙人、總裁兼手機部總經理盧偉冰發文表示，性能狂暴，續航要領先，REDMI Turbo 5 Max 將搭載 9000mAh 超大容量電池，這也是小米現在最大容量的「金沙江電池」，其能量密度達到 894Wh/L，為小米手機史上最高。憑借該電池，手機即使在重度使用場景下也能輕鬆滿足全天續航需求。預約已開啓，本月將會亮相。

外觀方面，REDMI Turbo 5 Max 採用優雅的大弧度 R 角與極窄邊框設計，中框為 CNC 金屬物料，背板則選用旗艦級玻纖材料。相機 Deco 部分採用金屬跑道造型，並配有雙環渦輪燈帶進行點綴。此外，官方還推出了全新配色「海風藍」。