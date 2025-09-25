小米 Sound 2 Max 再挑戰高階喇叭：包浩斯設計、三分頻對稱架構、無線組網 64ms 低延遲

距離小米上次推出高階喇叭已經過去了幾年時間，但廠方並未放棄在該領域繼續努力。在今天的小米 17 發布會上，擁有精緻外觀和強力聲學系統的小米 Sound 2 Max 正式和大家見面。這款產品擁有包浩斯風格的設計，箱體為高厚度鋁合金，一體壓鑄成型。其頂端簡單排列了音量 +/- 和播放按鈕，機背下方僅留 RCA、電源和 USB-C 三個連接埠。為滿足不同審美的家居環境，小米也另外準備了不同材質的磁吸面板和金屬落地支架供消費者選購。

小米 Sound 2 Max

小米 Sound 2 Max 採用了高階喇叭中常見的三分頻對稱式架構，內部設有一對 4 英寸 30W 的低頻揚聲器、一個 4 英寸 30W 中頻揚聲器和一個 1.5 英寸 10W 的高頻揚聲器（中、高音單元為同軸設計）。裝置提供了美式流行、英式搖滾和北歐自然這三種「大眾偏愛的經典風格曲線」，同時也支援自訂 EQ 滿足不同偏好。

小米 Sound 2 Max

小米為這款喇叭配備了 2 顆 Wi-Fi 晶片，分別用於組網通訊和音訊傳輸。如另購專用的小米 Sound 無線音訊連接器，則能在電視、多台喇叭間實現最低 64ms 的超低延遲。此外 Sound 2 Max 也具備智能空間音訊校準功能，可自動根據擺放位置、方向優化聲音效果。它還支援 Dolby Audio，如果有 4 台組合，更可利用空間聲場重構功能重組分配音訊以達到更強的沉浸感。不意外的是，這款喇叭也支援「超級小愛」，在扮演 IoT 中樞的同時亦能利用 AI 大模型與用家高效溝通。

小米 Sound 2 Max

小米 Sound 2 Max 的售價是 1,999 人民幣，目前已在內地開賣，其他地區是否有機會引進還有待確認。

