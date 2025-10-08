「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
小米 Xiaomi 15T 都未摸熱，最強天璣旗艦 Xiaomi 17T Pro 已經現身
文章來源：Qooah.com
小米 Xiaomi 17 全系列已經正式上市，Xiaomi 17 全系列均使用 Snapdragon 8 Elite Gen5，近期 Xiaomi 17T 和 Xiaomi 17T Pro 也在 GSMA 數據庫被發現了蹤跡，型號分別為 2602EPTC0G、2602EPTC0R，在公司的內部代號分別為 chagall、warhol。這次 Xiaomi 17T 系列提前現身，說明 Xiaomi 的天璣旗艦可能準備在海外登場。
關於 Xiaomi 17T 系列的規格，Xiaomi 17T 配備聯發科天璣8500，Xiaomi 17T Pro 配備聯發科天璣9500（號稱為聯發科最強旗艦處理器），天璣9500 的 CPU 內置 4xC1-Pro 大核、3xC1-Premium 次超大核和 1xC1-Ultra 超大核，聯發科天璣9500 在 Geekbench 單核跑分超4000、多核跑分為11000，AnTuTu Benchmark 總分能夠突破400萬。
之前 Xiaomi T 系列一般會在10月推出，按照 Xiaomi 17T 和 Xiaomi 17T Pro 提前被曝光的時間線來看，有相關人士分析，Xiaomi 17T 系列可能會在 2026年上半年推出，預計最早可能會在 2026年 2月推出。而剛剛買了 Xiaomi 15T 系列的用戶是否心在滴血？
