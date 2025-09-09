小米 Xiaomi 16 Pro 機背竟然有屏？真機曝光，似乎是真的了

文章來源：Qooah.com

近期，博主 @數碼閒聊站 爆料表示，小米16 Pro 將會採用橫向大矩陣 DECO，其右側為副屏，類似於多年前小米11 Ultra的旗艦設計。

小米於 2021年3月推出小米11 Ultra，採用的後置橫向大矩陣相機 DECO 設計，其右方嵌入了一塊副屏，辨識度和可玩性十足，當時被許多網友譽為「Android 之光」。可惜的是後續小米沒有延續該設計，直到四年後的小米16 Pro系列再次回歸。

結合此前爆料，小米16 Pro 會有兩款機型，小米16 Pro 屏幕尺寸為6.3吋，小米16 Pro Max 屏幕尺寸為6.8吋。

小米16 系列首發高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。作為新一代旗艦處理器，採用台積電第三代 3nm 工藝製造，為第二代自研 Oryon CPU 架構，GPU 獨立緩存提升至16MB。在 GeekBench 6 測試中多核跑分突破1.1萬分，已經超越了競品 Apple A19 Pro。

除此之外，小米16 系列將出廠搭載澎湃OS 3 正式版系統，小米集團總裁盧偉冰透露「小米16系列有大驚喜」，值得期待。