小米 Xiaomi 17 國際版終於曝光，電池大縮水，為什麼？

文章來源：Qooah.com

開發者近期在系統代碼中找到了小米17 國際版的相關信息，這款新機即將登陸海外市場。與國行版本相比，國際版在電池規格上有所調整，容量為 6300mAh，並繼續支援 100W 有線閃充。而國行版則搭載了 7000mAh 的大電池，同樣支援 100W 快充。

此前小米在海外推出的 POCO X7 Pro 配備了 6000mAh 電池，其對應的國行版本 Redmi Turbo 4 則採用了 6550mAh 電池。這種國內外電池規格的差異並非偶然，其背後與國際運輸法規密切相關。根據規定，運輸過程中單個鋰電池電芯的容量不得超過 20Wh。若以手機電池常見的 3.8V 標稱電壓計算，20Wh 約等於 5300mAh。這一限制正是導致歐洲市場銷售的手機電池容量普遍低於國行版本的主要原因，廠商必須確保每個電芯容量不超出法規上限。

不過，市場上仍可見到部分國際版手機搭載 5500mAh 甚至 7000mAh 的大容量電池。這得益於廠商採用的雙電芯設計方案，通過將電池分為兩個獨立部分，使每個電芯的容量都控制在 20Wh 以內，從而實現總容量的提升。當然，這種設計也需要廠商對手機內部結構進行相應的優化和調整。