小米 Xiaomi 17 Ultra 國際版曝光，電池縮至 6000mAh，但1吋 LOFIC 主鏡留住

近期行業消息透露，小米有望在即將到來的 MWC 2026 期間，面向全球市場正式推出 Xiaomi 17 Ultra 的國際版本。目前，相關產品渲染圖已在社交平台曝光，預示著在海外市場會有一些關鍵規格調整。

其中最顯著的變化在於電池規格，國際版 Xiaomi 17 Ultra 的電池容量為 6000mAh（國行版本的 6800mAh），少了 800mAh。這一差異主要源於國際航空運輸安全法規的限制，根據國際航協（IATA）及相關地區的危險品運輸規定，單個鋰電池的能量容量通常不得超過 20Wh。為滿足全球航空運輸的合規要求，廠商往往需要為國際版機型專門設計容量較小的電池，這已成為行業通行做法。

雖然在續航上進行了調整，但國際版 Xiaomi 17 Ultra 在影像系統上則保持了與國行版同等的頂級規格，主鏡採用 5000萬像素光影獵人 1050L 傳感器，擁有完整的 1吋超大底，並搭載先進的 LOFIC（橫向溢出積分電容）技術。這項技術大幅提升了傳感器的單幀動態範圍，使其能夠在高反差場景中同時捕捉豐富的亮部與暗部細節，有效避免過曝或死黑。

長焦能力是此次升級的另一大亮點，新機配備了一顆支援 75mm 至 100mm 焦段無損光學變焦的 2億像素潛望式鏡頭。在這一變焦範圍內，鏡頭可通過純光學結構實現 2億像素的直出，無需依賴數碼裁切，從而在拍攝人像或遠景時提供極致的細節解析力，樹立了移動影像長焦領域的新標桿。

綜合來看，Xiaomi 17 Ultra 國際版在遵循全球運輸法規的前提下，依然提供了頂尖的影像硬件與技術創新，展現了小米在高階市場持續突破的決心。