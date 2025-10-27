小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
文章來源：Qooah.com
網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。
據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。
其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。
此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。
目前小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，預計很快便會推出，敬請期待。
