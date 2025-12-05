小米 Xiaomi 17 Ultra 真機曝光，2億像素長焦+1吋主鏡

對於多位用戶反映在nubia M153上使用豆包手機助手操作手機功能時，如果涉及操作微信，會出現微信異常退出，甚至無法登錄的情況，豆包手機助手表示，後續下線了手機助手操作微信的能力，目前，nubia M153上被禁止登錄的微信賬號正陸續解封，用戶可等待一段時間並嘗試重新登錄。 對於市傳豆包手機助手存在侵犯用戶隱私的問題，豆包手機助手強調，不存在任何黑客行為。INJECT_EVENTS確實是系統級權限，技術實現依賴Android系統級權限，有更嚴格的使用限制。擁有該權限許可，相關產品才能跨屏、跨應用來模擬點擊事件，完成用戶操作手機的任務需求。豆包手機助手需要用戶主動授權，才可以調用該權限，使用操作手機功能。該權限的使用，豆包手機助手也在權限清單中進行明確的披露。據了解，目前行業的AI助手，均需要使用該權限(或與其類似的無障礙權限)才能提供操作手機的服務。 豆包手機助手也不會代替用戶進行相關授權和敏感操作。在使用該權限時，公司建立透明的管理體系。豆包手機助手在執行長任務時會在屏幕有明確提示，且用戶可以隨時中斷，全程可控。操作第三方App若遇到敏感授權，如系統敏感權限授權彈窗、支付環節、身份

AASTOCKS ・ 1 天前