小米 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版發佈，帶物理變焦環，復刻相機操作

文章來源：Qooah.com

小米 × LEICA 影像戰略合作升級暨 Xiaomi 17 Ultra 新品發佈會正式舉行，推出了 Xiaomi 17 Ultra 和 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版兩款機型。

外觀方面，Xiaomi 17 Ultra LEICA 版有著更多 LEICA 的元素設計，例如後蓋的經典紅標設計、鏡頭模組的專享大師變焦環、相機應用專享 LEICA 專屬畫質。此外還配備專享北斗+天通雙衛星通信、專享安全私隱加密晶片。

廣告 廣告

Xiaomi 17 Ultra LEICA 版的背部有著經典 LEICA 經典紅標，中框採用精雕滾花設計 + LEICA 銘文雕刻，後蓋為經典雙拼。整體設計都來源於 LEICA 相機鏡頭設計語言，是一款為極致影像創作者製作的攝影工具。

值得一提的是，Xiaomi 17 Ultra LEICA 版配備大師變焦環設計，復刻了相機變焦環，只需轉動便可調節焦距，更顯專業。根據需要還能自定義為調節曝光補償、白平衡等。

相機應用方面，Xiaomi 17 Ultra LEICA 版獨享 LEICA 一瞬模式，可以重現最經典的 LEICA 相機畫質，包括 LEICA M9 畫質和 LEICA M3+MONOPAN 50 畫質。

LEICA M9 畫質，可以還原傳奇 CCD 質感，畫面色彩濃郁。 LEICA M3+MONOPAN 50 畫質，則是黑白膠片質感，更注重畫面光影氛圍。

售價方面， Xiaomi 17 Ultra LEICA 版 16GB+512GB 版本售價 7999元，16GB+1TB 版本售價 8999元。