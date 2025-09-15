小米16 改名 小米17，小米將直接向 iPhone 17 宣戰

文章來源：Qooah.com

小米集團總裁盧偉冰在社交媒體稱，全新的小米17（小米16 改名為 小米17）系列本月會發佈，這將是Xiaomi手機數字系列最重大的變遷，也比上一代提早一個月發佈。

小米17 系列有三個產品：

小米17（史上最強標準版旗艦，全方位升級）；

小米17 Pro（最精湛的小尺寸科技影像旗艦）；

小米17 Pro Max（史上最強巔峰科技影像旗艦）。

小米17 系列產品將會全球首發第五代 Snapdragon 8系列處理器 8 Elite Gen5。

盧偉冰表示，小米在5年前開啓高端化戰略，堅定對標 iPhone。現階段 Apple 依舊非常出色，大家都看到了 iPhone 17系列的成功，小米很有信心，所以才會同代同級地對標 iPhone，小米在研發投入了超1000億，小米17會呈現出一系列最新成果。