小米17 系列還有新成員？主打2億像素主鏡與「更好用」的3X長焦

文章來源：Qooah.com

消息源 @數碼閒聊站 發佈博文表示，獨家消息，小迭代旗艦工程機測試還是 5000萬像素 1/1.95″ 中底潛望鏡，3X± 光學變焦，和 2億像素 1/1.4″ 大底主鏡。

評論區網友詢問「不應該全面對標蘋果 4X嗎？」，關於光學變焦的規格，@數碼閒聊站 回覆「事實證明，3X± 更好用」，以及表示「放在某些廠商，可以算Pro級影像」。Xiaomi 17系列現已發佈 Xiaomi 17、17 Pro、17 Pro Max、17 Ultra，評論區有相關人士預測，這款新機仍為 Xiaomi 17系列。

廣告 廣告

小米手機部總裁、品牌總經理盧偉冰表示，Xiaomi 17 系列的總銷量相較上一代有 30% 的增長，17 Pro 的佔比為 80% 以上。

消息源 @數碼閒聊站 之前提到過一款代號為 H1 的母系小迭代旗艦新機，定位是 6.8-6.9吋極窄四大直屏，性能上採用‌ Snapdragon 8 Elite Gen5‌ 旗艦，影像系統首次引入‌潛望式長焦鏡頭。