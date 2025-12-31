宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
小米17 Plus 終極形態曝光，雷軍刀法精準到了恐怖
文章來源：Qooah.com
博主 @科技潮數碼 發文透露了小米旗下新一代旗艦機型小米17 Plus 的規格數據，該機有望在明年上半年正式登場。
曝光消息顯示，小米17 Plus 將配備一塊約 6.9吋的大尺寸直屏，採用四邊極窄的直屏設計，並在標準版系列中引入潛望式長焦鏡頭。核心硬件方面，它將搭載高通下一代旗艦處理器 Snapdragon 8 Elite Gen5，整體定位被描述為「母系小迭代旗艦」。
該系列近期已完成多款機型的佈局，其中高階機型小米17 Ultra 已於12月25日發佈，同樣搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 平台，並採用雙路立體環形冷泵散熱系統，內置 6800mAh 金沙江電池，支援 90W 有線快充與 50W 無線快充。該機配備 6.9吋龍晶玻璃3.0直屏，支援 120Hz 自適應刷新率，峰值亮度達到 3500nits。影像方面則搭載 LEICA 1吋主鏡與 2億像素 APO 潛望長焦，覆蓋多焦段拍攝，LEICA 特別版還額外配備了大師變焦環。
此外，小米17系列還包括標準版與 Pro 版兩款主力機型，均採用 Snapdragon 8 Elite Gen5 平台。標準版內置 7000mAh 電池，支援 90W 快充，後置 5000萬像素 LEICA 三鏡系統，主鏡為光影獵人950 傳感器並支援 OIS 光學防震，長焦鏡頭為 2.5倍浮動對焦設計，同時配備 102 度超廣角鏡頭。Pro 版則升級為 6300mAh 電池與 100W 快充，新增 2.7吋妙享背屏，主鏡進一步提升至光影獵人 950L 傳感器並支援 LOFIC 高動態技術，長焦鏡頭採用 5倍潛望式結構，在影像專業度上表現更為突出。
