小米17 Pro 跑分流出，8 Elite Gen5 原來就是這實力

文章來源：Qooah.com

博主 @體驗more 透露，小米一款型號為「25098PN5AC」的新機出現在 Geekbench 跑分平台上，該機確認為小米17 Pro。從測試的數據看，這款新機單核得分3096，多核得分9382，表現亮眼。

小米17 系列將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，其超大核主頻高達 4.61GHz。該處理器基於台積電第三代 3nm 製程工藝（N3P）打造，CPU部分採用「2+6」全大核架構，包括2粒主頻4.61GHz的Oryon v2核心和6粒3.63GHz的高頻大核，GPU則搭載主頻1.2GHz的Adreno圖形處理器，性能大幅提升。有消息稱，Snapdragon8 Elite Gen5在安兔兔平台的跑分有望突破400萬。

廣告 廣告

小米17系列包含三款機型：小米17、小米17 Pro 以及 小米17 Pro Max。其中，小米17 是小米15 的迭代版本，而小米17 Pro Max 則接替小米15 Pro，直接躍過小米16 命名。小米17 Pro 是新增機型，雖延續了標準版 6.3吋直屏的設計，但在規格上向 Pro 級別看齊，影像方面有明顯優化。

小米17 Pro 將搭載 5000萬像素 LEICA 超大底三鏡系統，主鏡光圈為 F1.67，超廣角焦段為17mm，長焦則達到 115mm 並具備 F3.0光圈。值得關注的是，這款機型首次在小尺寸直屏上配備了潛望長焦鏡頭，支援5倍光學變焦。

此外，小米17 系列還將帶來一項名為「妙享背屏」的創新設計，在後鏡模組區域嵌入一塊橫向副屏，鏡頭以挖孔形式呈現。