小米17 Pro Max 官方對標 iPhone 17 Pro Max，同樣是 L 型電池，屏幕更清晰

文章來源：Qooah.com

小米17 Pro系列使用了小米金沙江電池，第一次運用L形封裝異形疊片技術，且小米17 Pro Max 的屏幕發佈超級像素，清晰度能夠比肩 2K 屏，功耗也有 26% 的降低。

關於電池，L 形封裝異形疊片技術能夠非常好的利用手機內部空間，增加電池容量，但之前因為成本和安全性要求都高，所以基本上只有 iPhone 採用。小米的新電池超高含硅量（16%），能夠做到在同等體積下做到更高的容量。

關於電池規格：

小米17：7000mAh電池、90W有線快充、無線充電；

小米17 Pro：6300mAh電池、100W有線快充、無線充電；

小米17 Pro Max：7500mAh電池、100W有線快充、無線充電

關於屏幕，小米17系列使用了新型的 M10 屏幕發光技術，並且運用了國產的全新紅色發光主材，發光效率能夠達到 82.1 cd/A，屬於全球頂尖水平。雖然小米17 Pro Max 屏幕標稱為 1.5K 級別，但子像素數量達到了 938萬，與 2K 屏屬於同一水平，用戶幾乎很難察覺與 2K 屏的差異。

小米集團總裁盧偉冰用小米17 Pro Max 跟 iPhone 17 Pro Max 進行顯示效果對比，小米17 Pro Max 的字體比 iPhone 17 Pro Max 更清晰，且每個字的筆畫更銳利；因為小米17 Pro Max 的像素都存在獨立的紅、綠、藍三色子像素，擺脫了傳統 OLED 屏幕對相鄰子像素的依賴，所以小米17 Pro Max 的紅色像素亮度更強，且白色的色溫、亮度呈現也更好。