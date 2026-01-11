小紅書在台未實際禁用 陸媒稱熱度不減

【on.cc東網專訊】台灣上月4日以詐騙案數量攀升為由禁止民眾使用大陸社交平台小紅書，為期一年。陸媒上周六（10日）報道，禁令出台後在台灣的熱度不減。台媒亦指，目前在台灣實際登陸小紅書依然能夠使用，並未遭到阻擋或封鎖。

陸媒報道，截至上周六，小紅書在台灣Google Play應用程式商店總下載量超過1,000萬次，在蘋果App Store應用程式商店也保持在社交領域排行榜的第10名，甚至一度登上社交App熱門下載榜第一。不少台灣用戶表達對小紅書的好感，並反駁民進黨聲稱該平台涉詐騙的說法。

廣告 廣告

台媒周日（11日）查看App Store發現，小紅書在社交領域排行榜仍保持在第10名，評分達4.9，但在整體免費App排行榜中，小紅書則排名142位。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】