小紅書破壞網絡生態 遭網信部門查處

【on.cc東網專訊】針對內地社交平台小紅書未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

國家網信辦周四（11日）通報指，網絡空間天朗氣清、生態良好，符合人民利益。網信部門將持續聚焦破壞網絡生態違法違規突出問題，發揮網絡執法「利劍」作用，督促網站平台履行主體責任和社會責任，切實維護清朗網絡空間。

廣告 廣告

國家網信辦周三（10日）另發布消息，近期持續加強互聯網新聞信息服務管理，規範網上新聞傳播秩序，督促網站平台強化新聞信息內容管理，處置一批違法違規帳號，通報的典型案例包括假冒仿冒新聞單位、違規開展新聞採編等。網信部門將持續加大對違規開展互聯網新聞信息服務亂象的整治力度，從嚴處置問題突出的平台和帳號。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】