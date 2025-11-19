小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？

TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。

網民問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指TVB新聞及資訊總監的黃淑明。（YouTube@東張+）

《新聞女王2》劇情吸引觀眾追看，有人問「想知你哋會唔會覺得新聞女王好離地😂」，樓主竟大膽地表示「會」；但當有人追問他是不是受不了山頭文化而離職，樓主則稱「電視劇歸電視劇，正常沒有那麼誇張的」。至於新聞部是否有特有的小迷信，樓主稱「好像沒有誒，但聽說中元節有莫名其妙在錄影廠聽到有小孩唱歌」。

有在TVB新聞部任職的小紅書女網紅表示已離職，與網民大玩「李問我答」。（小紅書＠港島辣妹小黛拉）

到TVB新聞部面試要準備甚麼？樓主直接表示「兩文三語，吃苦耐勞」。不少網民關注到薪金問題，問樓主「人工幾多咩職位幾元？」，她回「editor（編輯），應屆（畢業生）14000，不知道現在有沒有漲」，變相爆出新聞部的薪金標準。網民即時驚訝地表示：「咁鬼死低」、「好低呀…」有人指工作十年估計薪金可達三萬多元，但樓主苦笑稱「做了10年的前輩都沒這麼多」。而公司沒有包伙食，「不管飯，有食堂，比外面便宜一點點」。樓主透露自己在2019年入職，離開的原因是「工作時間不穩定，收入太低」。

《新聞女王2》看到電視台的新聞部有不少俊男美女，現實中的男女主播亦受關注，有網民就大讚「你同事李卓謙好靚仔」，樓主即笑稱「我都覺得」，同時亦咐和「彭建樺好靚仔」。被問及美女主播人選，她則點名林婷婷。

網民大讚主播李卓謙好靚仔。（YouTube@TVB Anywhere Life）

被問及美女主播人選，樓主點名林婷婷。