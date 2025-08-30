小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
小紜兒玩《鳳都芳華錄》超激動 自曝會不小心脫口說出誇張用辭
文／Damnfat 圖片／小紜兒提供
網路正妹小紜兒Heidi，目前主要工作為SG/PG /MD/接待/外拍/代言/直播主，經常在個人社群分享生活、旅遊、美食，或是工作發生的點滴，雖然外表看起來有點冷豔美女，但私底下其實超好相處，且她透露超愛玩遊戲，也透過遊戲結識許多好友呢！
遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000334
平易近人型冷豔美女 最愛玩RPG手遊抒壓
「大家好我是小紜兒！最近除了忙展場和直播，也在學跳舞和畫畫，我是屬於做事比較謹慎的，對自己的表現求好心切，即使是熟悉的工作內容，我還是會反覆確認所有環節，希望把事情做到盡善盡美，但其實我個性很平易近人，我超級好相處的啦，哈哈！」雖然看起來有點冷豔美女，但小紜兒說話語氣很平穩，出乎意料的好聊呢！
當聊到遊戲，小紜兒透露她原本是不太玩的，「大部份愛玩遊戲的人，可能小時候、學生時期就開始玩，很早就打好基礎（笑），但我以前是幾乎不玩的，直到出社會後，因為工作壓力漸漸變大，發現玩遊戲可以舒壓才開始接觸。」小紜兒說，也因為開始玩遊戲，認識許多有共同興趣的朋友，「我最喜歡玩RPG手遊，這類型遊戲比較耐玩，還能與線上各式各樣玩家互動，後來只要朋友推薦的遊戲，我都會想玩看看，因為我覺得遊戲不只是遊戲，更重要是能與朋友一起同樂。」
因《鳳都芳華錄》陷入選擇強迫症 深怕與帥哥錯失緣份
小紜兒最近正迷《鳳都芳華錄》，就是朋友推薦才開始玩的，這是一款以女性為族群的沉浸式養成遊戲，故事背景描述充滿神秘的古風宮廷夢幻世界，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，其中人族祖先獨大，佔領中州大陸，試圖開闢出一片淨土，「第一次接觸Y5平台，沒想到玩遊戲竟然不用下載，覺得是蠻新鮮新奇的體驗，《鳳都芳華錄》也符合我最愛的RPG類型，一玩就玩到欲罷不能！」
小紜兒說，《鳳都芳華錄》與平時玩的RPG遊戲差不多，她覺得這遊戲最大亮點就是…「我說畫面也太絕美華麗了吧！光是在新手教學就被迎面而來的帥哥吸引住，看到我目不轉睛口水直流XD隨著劇情發展，登場的帥哥愈來愈多，玩到選擇強迫症非常痛苦，因為每個角色都很喜歡，深怕做錯一個決定或選擇，就與某位帥哥擦身而過，錯過此生難得的緣份啊…」
小紜兒說著說著演起來了，很明顯是玩到入戲太深，看樣子《鳳都芳華錄》魅力果然無法擋！此外，技能部份也讓小紜兒感到驚豔，「目前最喜歡『驚夢』技能，雖然只有10 %的概率，但是會造成200 %的傷害，有時候在一些重要時刻，造成200%的傷害效果很強大的！」
玩遊戲習慣自言自語 激動處會脫口說出誇張用辭
由於玩到RPG同類型遊戲，小紜兒突然想起過去一段有趣經驗，「以前我玩過一款策略遊戲，大多數玩家都是男生，於是我突發其想，創建一個男生角色，玩著玩著也結識許多玩家，不小心還擔任公會會長，突然有次大家提議要網聚，直接約出來那天，大家很驚訝我竟然是女的，不知為何當時超有成就感呢！」
小紜兒大多時間在工作空檔玩遊戲，很重要原因是這些空檔都是獨自一人，讓她可以完全放開享受遊戲，「我喜歡一個人躲起來玩，因為我有自言自語的壞習慣，尤其公會團體戰正激烈時，我會不小心脫口說出『誇張』用辭，萬一被旁人聽到就慘了！」小編好奇…到底是多誇張，只見小紜兒比一個噓手勢，「不要問，很可怕！」
雖然一開始玩遊戲目的是舒壓，小紜兒說，其實遊戲就像小型社會，能從中學到各種眉角，「我以前當過很多公會會長，每天要處理大大小小事物，雖然跟大家互動聊天很開心，但打團戰時要指揮協調、有人意見不合也要從中調解，這些都是平常現實社會會遇到的人際關係。我平常也在17LIVE當直播主，歡迎上線和我一起聊天玩樂唷！」
小紜兒Heidi FB：https://www.facebook.com/yun0107
小紜兒Heidi IG：https://www.instagram.com/yun0107/
Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：鳳都芳華錄
這是一個神秘的古風宮廷夢幻世界，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權。人族祖先獨大，佔領中州大陸，試圖為族人開闢出一片淨土。
如果你像小編，拔拔沒有留給你金山銀山的話，那就靠自己的雙手來打造屬於你的帝國江山吧！
女性向首款繼承沉浸式養成遊戲，小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，帶給你花式的遊戲體驗樂趣。
