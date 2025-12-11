精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕又來了！大家都在煩惱預算內可以買什麼禮物吧？不用擔心，即看以下小編推介：
聖誕節到啦！大家有沒有準備禮物送家人、朋友、伴侶，或著獎勵一下辛苦了一年的自己呢？想要找到一款適合大家的禮物，可以從個人護理的方向考慮，Yahoo購物專員從iHerb上竟然破天荒找到非常適合送禮的四款gift sets，有護膚愛好者必定會愛的護膚品禮盒，還有超爆笑超有趣的如廁噴霧，不過要說到最重點推介的，必定是第一款「儀式感滿分」的獨特之選～價錢全都超級便宜，買多幾款送給身邊的人都不會心痛！感興趣就請繼續看下去吧！
聖誕禮物推介1. iHerb 12天摯愛之選 拆禮物儀式感
這款禮盒是為聖誕節量身打造！靈感源自節日傳統的聖誕倒數日曆，內含13款iHerb精選的健康與生活產品，從護膚品、洗頭水到定妝噴霧，每天拆開一格都是驚喜。有用家留言「裡面的品項皆是銷售，排行第一或第二的產品，很期待可以使用看看」！
重點是首次買這件產品會享有5折優惠，折後三百有找，超級抵買！可以送給注重護膚健康、喜歡每日都有驚喜的朋友或家人，尤其適合在忙碌生活中仍追求儀式感的自己。讓收禮者持續感受節日的溫馨與關懷，絕對是今年最具創意的聖誕禮物！
內容物：
Palmer's 椰子油配方椰子補水身體油（50毫升）
GuruNanda 油拔漱口水（88.7毫升）
Artnaturals 乳香精油（15毫升）
PURA D'OR 維生素 C 精華（29.57毫升）
Mad Hippie 三重維 C 晚霜（20毫升）
Pixi Glow Tonic（15毫升）
Yeouth Skincare 全透明質酸精華液（30毫升）
iHerb 12天摯愛之選（13件）
5折特價：$283｜
原價：$567
聖誕禮物推介2. Advanced Clinicals護膚精華3件裝 平價享奢華感
如果大家的朋友是護膚愛好者，這套精華組合絕對能打動她！在iHerb精華液榜單中長期排名第一的Advanced Clinicals以高濃度活性成分和親民價格吸引著大批忠實粉絲，這3件裝涵蓋保濕、修護與亮膚需求。小編實測其中一款維他命C提亮精華，質地透明濃稠，輕輕一抹卻輕透易吸收。簡約的包裝配上實用的效果，作為聖誕禮物顯得貼心又專業！
內容物：
Advanced Clinicals活性精華三件套（3件）
5折特價：$154｜
原價：$309
聖誕禮物推介3. Poo-Pourri便攜如廁前噴霧 搞笑又實用
這是一款能讓人會心一笑的禮物！源自海外超人氣品牌Poo-Pourri，主打「如廁前噴一噴，異味瞬間消失」。小巧的包裝適合隨身攜帶，尤其適合常出差、旅遊或注重隱私的朋友。送這份禮物不僅實用，還能以幽默的方式表達關懷，讓朋友驚喜之餘更感貼心。試想一下，收到禮物的朋友，正處於尷尬狀態時，你送上的貼心噴霧絕對會令朋友印象深刻啊！重點是這款禮物三支裝的原價$69，輸入優惠碼【12BUY25】即可享76折優惠，折後只需要$53！大家可以把禮物送給幽默感十足的朋友、注重生活細節的朋友。
內容物：
Poo-Pourri便攜如廁前噴霧（3支）
76折特價：$53｜
原價：$69
聖誕禮物推介4. 韓式美容護膚套裝 8件K-beauty熱門產品旅行裝
韓系護膚一直是溫和、高效護膚的代名詞！這套組合包含潔面、保濕、修護等護膚Routine必備的產品，有許多常在各大韓國護膚品排行榜中數一數二的品牌出現，如VT Cosmetics微針精華、Round Lab白樺樹系列、Biodance敷兩小時面膜等，試試會不會踩雷也無妨。無論是送給剛開始研究護膚的學生，還是忙碌的上班族，都能讓對方感受到被溫柔呵護的幸福感。而且還有一個透明包裝裝著，非常適合旅行中使用，對於即將聖誕、除夕會去旅行的朋友，送上這份禮物實在是太貼心！
內容物：
Heimish多功能潔面膏（7毫升）
Round Lab樺樹汁保濕潔面乳（20毫升）
VT Reedle Shot 100（7支 X 2毫升）
Axis-Y暗斑修護亮澤精華（20毫升）
Tocobo膠原蛋白提亮眼霜（30毫升）
Biodance 生物膠原蛋白真實深層美容面膜（1片）
iHerb韓式美容護膚套裝（8件）
5折特價：$139｜
原價：$277
