小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力

【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作真係好難做㗎！」不少網民也大讚寫真照好睇。

她透露今年工作充滿挑戰，除有份參予劇集《模仿人生》外，首次拍攝內地短劇講述減肥血淚史，一嘗擔正做女一。Mandy表示12月初到西安完成短劇《瘦一斤，賺一斤》，感覺新鮮，自言一向有追看短劇，估不到可以參予其中，非常開心。故事講述一個肥妹努力減肥的故事，Mandy本身身材纖瘦，拍攝時衣服內塞滿衣物裝胖，她說：「好正！因為西安溫差好大，中午10度，夜晚變負5、6度，我就唔凍喇！」表示期待劇集明年推出。

