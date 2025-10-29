屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
小葛雷諾砲轟大谷 藍鳥世界大賽扳平道奇
（法新社洛杉磯28日電） 美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天敲出2分全壘打，助球隊終場6比2擊敗洛杉磯道奇，在世界大賽戰成2勝2敗平手。
道奇昨天在18局延長賽驚險拿下第3戰，7戰4勝制的世界大賽取得2比1領先。道奇「二刀流」球星大谷翔平今天登上投手丘，前6局壓制藍鳥打線，直到第7局連續被敲2支安打之後退場。他今天共用93球投6局，被敲出6支安打。
小葛雷諾3局從大谷翔平手中敲出全壘打。藍鳥第7局後段打線發揮，把大谷翔平逼退場。道奇接手的投手無法鎖住失分，讓藍鳥在7局擴大領先，終場藍鳥6比2獲勝。
藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）投5.1局僅失1分，成功壓制道奇打線。
兩隊明天將繼續在洛杉磯打第5戰。
