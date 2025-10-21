小薰被問棒棒堂閃兵！傻眼回：我又不是他媽

▲小薰（如圖）被問棒棒堂男孩當兵狀況，傻眼回應：「我怎麼知道，又不是他們媽媽。」而她男友鄭人碩過去在總統府當憲兵服役的過往也被翻出。（圖／翻攝自IG＠estherxun）

[NOWnews今日新聞] 藝人閃兵案自2、5月展開搜查後，今（21）早再展開第三波拘提，陳柏霖、修杰楷、Energy張書偉、坤達、棒棒堂小杰皆被列為重點偵查對象，目前除坤達在加拿大錄影之外，其他人皆已到案被偵訊。過去跟棒棒堂成員多次合作的小薰（黃瀞怡），也被問到昔日同事相關當兵問題，為此她回應，「我怎麼知道，我又不是他媽！」並表示不擔心男友鄭人碩兵役問題，因當年他是以憲兵身分在總統府服役。

小薰被問棒棒堂當兵：我又不是他媽

小薰今日出席「金馬X司法」司法影展記者會，她出演電影《丟包阿公到我家》獲選為本次影展的播映作品。因多年前曾和棒棒堂成員們一起拍攝《黑糖瑪奇朵》、《黑糖群俠傳》，因此小薰和棒棒堂成員關係相當好，因此她不免也被問到好友當兵問題，為此她大方回應：「我怎麼知道他們什麼時候當兵，我又不是他們媽媽！」

小薰也被問到男友鄭人碩是否已經當兵，為此她信心滿滿說，「他是憲兵，而且穿制服滿帥的」，透露自己曾經看過對方的憲兵證。鄭人碩當兵時是在總統府前站崗的憲兵，超狂經歷讓小薰一點都不擔心有造假嫌疑。

▲鄭人碩過去在總統府門口當憲兵服役。（圖／緯來提供）

藝人閃兵案延燒 坤達取消海外工作提早回國

演藝圈閃兵案持續延燒，檢警今（21）日展開第三波搜索行動，修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰與Energy書偉皆遭拘提；而坤達因在海外工作暫時避開，為此警方表示他一抵台將立即拘提到案。稍早，坤達也透過經紀公司發聲，坦承確實有閃兵行為，並且表示已經取消工作正在返台途中，表示不奢求外界原諒，只希望在承擔法律責任後，以實際行動重新獲得大家的信任，並向社會大眾及不知情的家人、粉絲致上歉意。

