跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海
「seven x seven」全新姊妹品牌「edit x seven」首間酒店繼去年進駐御殿場後再度擴展，將於1月26日起插旗香川縣、瀨戶內海第2大島小豆島，最大特色是引進溫泉水療集團Salt Group監督的溫泉水療設施edén SETOUCHI，可以一邊浸溫泉，一邊俯瞰瀨戶內海壯闊美景；客房不多只有45間，部分附設泳池，最大面積達1,500呎，打造海景與山色和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。新開業期間推出低至7折優惠，人均約$547起，值得一住！
引進溫泉水療設施edén
全新高端酒店品牌「edit x seven」於1月26日起插旗香川縣小豆島，從高松港乘搭渡輪約1小時即可抵達的小豆島，島上自然資源豐富，被海洋與群山環繞的靜謐氛圍，能真正放鬆身心。edit x seven瀬戶內小豆島坐擁壯麗的瀨戶內海景色，最大特色是引入來自勝浦的溫泉水療設施品牌「edén」，不只是配備無邊際泳池、桑拿、1.2米深冷水池、室內溫泉浴池，甚至結合餐廳功能，餐廳提供早餐到晚餐，菜單以小豆島獨有食材入饌，以現代精致烹飪手法演繹的島嶼風味。
45間客房 最多可容納8人
酒店客房數目不多只有45間，設計現代簡約，搭配木質調家具和大窗戶，營造時尚奢華氛圍。9種房型有頂樓套房、花園套房，最多可容納8人入住，面積由473至1,539呎不等，部份附設泳池、開揚露台等設施，打造真正放鬆身心的住宿空間。
5月底前入住可享7折 人均$547起
新張期內於1月26日至2026年5月底期間入住指定方案可享7折優惠，適合方案包括「SALT GROUP監修早餐方案」以及「早餐＋晚餐二食方案」，以二人入住計，分別為$1,614起及$2,105，除開人均只需$807。如果想單純訂房，可於各大訂房平台預訂，Trip.com顯示最平一晚只需$1,094起，每位只需$547起，超級抵住！
edit x seven瀬戶內小豆島
價錢：每晚$1,094起，人均$547起
按此經Booking.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂
edit x seven瀬戶內小豆島
地址：香川縣小豆郡小豆島町安田甲144-21（地圖按此）
交通：從高松港乘搭渡輪約1小時抵達小豆島，從「土庄港」開車28分鐘、「池田港」開車18分鐘、「坂手港」開車8分鐘、「福田港」開車20分鐘；又或乘搭小豆島橄欖巴士坂手線「安田」站下車步行3分鐘
