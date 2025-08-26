小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo

小貓誤闖禁地遭老虎咬死引關注

【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳。不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。

園長：圍牆存縫隙

該動物園園長今日回應指，事發時飼養員曾多次嘗試引導老虎離開，但最終仍未能避免意外，由於園區周邊村莊犬貓較多，加上圍牆存在縫隙，流浪動物容易誤入園內。

動物園早前已制定處置流浪貓的方案，包括為部分貓隻做絕育等措施。園方今早召開會議，討論針對本次事件及園內流浪犬貓問題的具體安排。園長亦指，涉事的東北虎是一隻年齡不大的小型公虎，日常飲食及健康狀況正常。

來源：鳳凰網