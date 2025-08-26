美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳。不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。
園長：圍牆存縫隙
該動物園園長今日回應指，事發時飼養員曾多次嘗試引導老虎離開，但最終仍未能避免意外，由於園區周邊村莊犬貓較多，加上圍牆存在縫隙，流浪動物容易誤入園內。
動物園早前已制定處置流浪貓的方案，包括為部分貓隻做絕育等措施。園方今早召開會議，討論針對本次事件及園內流浪犬貓問題的具體安排。園長亦指，涉事的東北虎是一隻年齡不大的小型公虎，日常飲食及健康狀況正常。
來源：鳳凰網
其他人也在看
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬...styletc ・ 13 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 13 小時前
魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，認為畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
《紐時》：紐約數十同鄉會從事選舉活動 支持認同中共候選人
美國紐約今年將會舉行市長及市議會等多級議席選舉，《紐約時報》報道，中國支持的華人民間社團過去多年一直從事紐約市的助選活動，意圖阻止一些曾經公開批評中共的候選人當選。報道指，這些組織很多都獲得稅務豁免，卻悄悄打擊反對中國極權政府的政客，同時支持認同中共政策的人。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品、換易賞錢積分（每月更新）
不少人都問到底廚餘可否回收？其實各種廚餘包括生熟食物，以至變質食品均可回收，環保署現於全港設有逾百個公共屋邨設有「智能廚餘機」，方便大家一落樓就可以收集廚餘。今次就為大家介紹廚餘機用法，及整合全港廚餘機地址詳情，支持環保之餘，大家亦可累積綠綠賞積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等，更與「易賞錢 MoneyBack」合作，可以邊回收邊賺積分換更多日用品！YAHOO著數 ・ 1 天前
明愛白英奇獲批成方大學院 舊有課程續辦 增設學士學位課程
明愛白英奇專業學校已獲香港學術及職業資歷評審局批准，正式成為聖方濟各大學的學院。白英奇現有的12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變，今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。 方大署理校長盧鐵榮表示，白英奇成為方大學院後，預計於2026/2027學年開辦宗教am730 ・ 1 天前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
網球 ｜黃澤林美網大勝 昂然進入次圈 （多圖）
香港首席網球代表黃澤林繼續有好表現，在美國網球公開賽首圈，直落3盤擊敗東道主球手哥華斯域，昂然進入第二圈。Yahoo 體育 ・ 1 天前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前