小資總價1500萬買北市門牌 北投高CP成首選
[NOWnews今日新聞] 擁有一塊台北市門牌，是不少購屋族一生的目標，但在房價高漲的環境下，對預算有限的小資族而言顯得遙不可及。相較台北市蛋黃區動輒千萬起跳的高房價，距離市中心稍遠的北投區，仍保有部分價格親民的產品，加上學區與環境優勢，成為小資族圓夢北市門牌的重要選項。
從長期發展來看，北投近年話題不斷。信義房屋北投捷運店店長張育綸表示，北投士林科技園區是目前台北市關注度最高的發展引擎之一，隨著科技產業與企業進駐，已逐步帶動周邊房市定錨效應，新建案單價多已站上百萬元水準，甚至上看120至130萬元，使得周邊發展成熟的中古屋反而成為相對可負擔的選項。
張育綸表示，以小資家庭可負擔的約總價1500萬元，在北投區仍有機會找到合適物件，尤其以屋齡較高的公寓產品為主，目前北投區25到30坪左右的公寓，單價仍可見5字頭，總價若是設定1500萬元內，從唭哩岸、奇岩、新北投到舊北投市區一帶，都還能找到三房產品，滿足家庭居住需求。
除了價格優勢，北投的生活機能與教育資源也是一大亮點。張育綸分析，舊北投、新北投一帶鄰近北投市場，在地商圈成熟，採買便利；醫療方面則距離石牌榮總體系不遠，對長輩或重視醫療資源的家庭相當友善。
學區部分，北投區內擁有辦學優良的私立薇閣中小學，是許多家長心目中的指標名校，不少家庭為了讓孩子在優質的教育環境下成長，特地選擇在此置產；部分區段也可銜接石牌國中、石牌國小等熱門學區，對有學齡子女的家庭極具吸引力。
針對預算更為精打細算的族群，張育綸推薦，捷運「復興崗站」周邊是容易被忽略的「價格凹陷區」。該區域因一側為捷運機廠，另一側緊鄰北投山區，受限於腹地較小、可開發土地有限，使得房價相較北投核心區更為親民。但生活機能健全、環境清幽，加上可快速銜接國道，對於開車通勤族或追求高 CP 值的首購族來說，是相當實惠的切入點。
不過，張育綸也提醒，購屋族若是想在北投購屋，需留意部分居住抗性。由於地質與地熱影響，少數區段空氣中可能含有硫磺成分，長期下來對金屬製品或電器有影響，建議優先選擇有丹鳳山阻擋的生活區域。此外，北投距離台北市精華區較遠，通勤族需事先評估每日交通時間，避免低估通勤成本。
至於購屋族常考量的溫泉硫磺與通勤距離問題，張育綸認為，這反而是北投獨有的環境特色。雖然部分區域受地熱影響，電器需注意防護，但多數住宅區如選擇有丹鳳山阻擋的區塊，影響相對輕微。
張育綸強調，北投雖然距離市中心車程稍長，但對於追求生活品質的民眾來說，這裡是台北市少數能同時擁有「綠意山景」與「便捷捷運」的區域。透過「以時間換取空間」，不僅能用更親民的價格買到更大的居住坪數，更能享受慢活步調與溫泉資源。無論是為了孩子教育的小資家庭，或是尋求退休養生的長輩，北投都是一個進可攻、退可守，適合長期定居與置產的優質選擇。
