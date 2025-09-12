Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
從《哈利波特》粉到演技派：小關裕太的蛻變藏了什麼內幕？
從《哈利波特》粉到演技派：小關裕太的蛻變藏了什麼內幕？
八歲就被星探挖到的奇蹟男孩
說到小關裕太，這位1995年6月8日生的東京帥哥，簡直是天生要當明星的料！才8歲，他在街上就被Amuse星探看中，拍了「セキスイハイム、となりのハイムさん」廣告，
正式開啟童星路。😎 180公分的模特兒身高，AB型血的他，2006年在NHK《天才兒童MAX》當TV戰士，演《新優克迪爾故事》時跟渡邊Elly搭檔，瞬間變成小朋友心目中的大偶像！
他在2006年度新人戰士裡還是「第100位」（按生日排），這數字聽起來超有哏！小小年紀就這麼搶眼，這傢伙注定不平凡！
舞台到螢幕，角色換不停
小關裕太的演藝路簡直像開外掛！2004年，他在《陪酒女偵探千鈞一髮6》初試啼聲，2011年又在《網球王子舞台劇第二季》演菊丸英二，身高飆到180公分，還笑說自己長太快有點煩惱！
2013年的《FROGS》讓他挑大樑演カケル和フクロウ，跟平埜生成組的「こせきなり」CP甜到讓粉絲尖叫。😍 2015年，他主演電影《あしたになれば。》，演青春少年松井大介，
清新模樣超圈粉。2018年一口氣主演《等一下棒球部!》（秋本高兵）、《要你對我×××！》（北見時雨），還在《等待春天的我們》演神山亞哉，百變演技讓人看得目不轉睛！
吐司狂人與烏鴉博士的搞怪人生
小關裕太私下超有料！他自封「烏鴉博士」，因為超會模仿烏鴉叫，還在《天才兒童MAX》秀了一波，結果誤說「烏鴉肉是黑的」鬧大笑話，後來跟千秋Lacey介紹烏骨雞救場，
逗得大家笑翻！😆 他還是個吐司狂熱者，國中開始早餐只吃吐司，連果醬都不塗，還在X搞了「#食パン通信」和「#shokupanKOSEKI」標籤，粉絲都喊他「吐司王子」！
他超愛《哈利波特》，幼稚園時把《神秘的魔法石》看了11次，迷丹尼爾·雷德克里夫，還練出一口流利英語，簡直全能到不行！
社群上的超暖大哥哥
想更靠近小關裕太？他的X帳號@yutakoseki有21.2萬粉絲，Instagram@yuta_koseki_68有26.8萬追蹤者，簡直是粉絲的快樂小窩！
他愛po拍戲花絮和日常瑣事，像2025年8月分享《宛如粼光夫婦》的幕後，提到角色日和深見龍之介，網友直呼「這男人帥到犯規！」
2025年6月生日時，他po了吐司早餐照，感謝粉絲，粉絲留言「吐司控也太可愛了吧！」😊 他的貼文總是親切又風趣，常跟粉絲互動，像是隔壁的大哥哥一樣暖！
劇集電影雙線開火
小關裕太的演技有多強？看看他的作品就秒懂！2020-2023年的《下輩子我再好好過》系列，他演松田健，幽默又暖心的表現讓人印象超深。
2023年的《治癒系鄰居有祕密》讓他主演仁科蒼真，溫柔又帶點神秘，圈粉一堆。2024年的《大奧》和《好想把那個人渣狠揍一頓》秀出他駕馭古裝和現代劇的功力。
2025年，他還有《和富家少爺的戀愛太難了》、《遺產偵探》等新劇要上。電影方面，2016年的《DOROME 男子篇》和2018年的《笑傲曇天》都讓他大放異彩，演技穩到炸！
私下的全才生活家
小關裕太私下超會過日子！他愛吃日式甜點，會自己做茶泡飯，還養了兩隻狗狗Choco和Candy，經常在家陪牠們鬧。他愛祖母綠色，喜歡去海邊看天空發呆。
小時候看《歡樂滿人間》迷上踢踏舞，現在還是他的強項。他跟須賀健太、山本涼介（高中同學）、神木隆之介、和田琢磨關係超好，尤其是跟平埜生成的「こせきなり」組合，
粉絲都喊「這友情甜到冒泡！」😉 2023年PopDaily報導他的「鹽系男子」風格，提到他愛吐司和《哈利波特》，網友直呼「這男人也太有趣！」
Japhub小編有話說
看完小關裕太的故事，是不是覺得他簡直是超有魅力的寶藏男孩？從童星到全能男神，他用演技和真誠圈粉無數！
快衝去他的X和IG追起來，支持他的新劇新片，別錯過這位吐司控的每一個高光瞬間哦～
其他人也在看
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母
張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Larry Ellison夫婦年齡相差半世紀 揭美國富豪「愛情商業學」
Oracle創辦人Larry Ellison與遼寧妻子朱可仁年齡相差近半世紀，盤點美國商界「愛情商業學」經典例子。Yahoo財經 ・ 8 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《惡人當道》專訪 廖子妤曾被小演員寸到喊成創傷 凌文龍笑裡藏刀演反派奸到出汁
由新晉導演關文軒執導及編劇，姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童主演的電影《惡人當道》，雖以「惡人」為題，但當中探討的是看似惡者背後的善良，展現在前江湖頭目姜皓文、援交媽媽廖子妤電影LOL ・ 2 小時前
【Yahoo請你睇優先場】詭異又心寒的母女情！恐怖片《詭娃娃》痛失愛女 人偶填補空虛
日本驚嚇新作《詭娃娃》（Dollhouse）嚇出日本年度No.1恐怖驚喜，票房勁收逾18.8億日圓！知名喜劇導演矢口史靖出名破格有諗頭，過去憑《五個撲水的少年》、《喇叭書院》、《戀上春樹》及《求生走佬Family》等作品，確立喜劇狂人的形象；今次一改搞笑風格，首度炮製恐怖題材的《詭娃娃》，不但身兼原創、導演及編劇，更找來日本影后長澤正美及《貞子3D》系列瀨戶康史演繹一對女兒不幸離世的夫妻，悲痛之下竟然將詛咒人偶當成愛女照顧，編織出詭異又心寒的母女情，驚嚇之餘亦不失導演一貫幽默及溫情風格。Yahoo Movies HK ・ 18 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 4 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 7 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 7 小時前