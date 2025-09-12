從《哈利波特》粉到演技派：小關裕太的蛻變藏了什麼內幕？

八歲就被星探挖到的奇蹟男孩

說到小關裕太，這位1995年6月8日生的東京帥哥，簡直是天生要當明星的料！才8歲，他在街上就被Amuse星探看中，拍了「セキスイハイム、となりのハイムさん」廣告，

正式開啟童星路。😎 180公分的模特兒身高，AB型血的他，2006年在NHK《天才兒童MAX》當TV戰士，演《新優克迪爾故事》時跟渡邊Elly搭檔，瞬間變成小朋友心目中的大偶像！

他在2006年度新人戰士裡還是「第100位」（按生日排），這數字聽起來超有哏！小小年紀就這麼搶眼，這傢伙注定不平凡！

舞台到螢幕，角色換不停

小關裕太的演藝路簡直像開外掛！2004年，他在《陪酒女偵探千鈞一髮6》初試啼聲，2011年又在《網球王子舞台劇第二季》演菊丸英二，身高飆到180公分，還笑說自己長太快有點煩惱！

2013年的《FROGS》讓他挑大樑演カケル和フクロウ，跟平埜生成組的「こせきなり」CP甜到讓粉絲尖叫。😍 2015年，他主演電影《あしたになれば。》，演青春少年松井大介，

清新模樣超圈粉。2018年一口氣主演《等一下棒球部!》（秋本高兵）、《要你對我×××！》（北見時雨），還在《等待春天的我們》演神山亞哉，百變演技讓人看得目不轉睛！

吐司狂人與烏鴉博士的搞怪人生

小關裕太私下超有料！他自封「烏鴉博士」，因為超會模仿烏鴉叫，還在《天才兒童MAX》秀了一波，結果誤說「烏鴉肉是黑的」鬧大笑話，後來跟千秋Lacey介紹烏骨雞救場，

逗得大家笑翻！😆 他還是個吐司狂熱者，國中開始早餐只吃吐司，連果醬都不塗，還在X搞了「#食パン通信」和「#shokupanKOSEKI」標籤，粉絲都喊他「吐司王子」！

他超愛《哈利波特》，幼稚園時把《神秘的魔法石》看了11次，迷丹尼爾·雷德克里夫，還練出一口流利英語，簡直全能到不行！

社群上的超暖大哥哥

想更靠近小關裕太？他的X帳號@yutakoseki有21.2萬粉絲，Instagram@yuta_koseki_68有26.8萬追蹤者，簡直是粉絲的快樂小窩！

他愛po拍戲花絮和日常瑣事，像2025年8月分享《宛如粼光夫婦》的幕後，提到角色日和深見龍之介，網友直呼「這男人帥到犯規！」

2025年6月生日時，他po了吐司早餐照，感謝粉絲，粉絲留言「吐司控也太可愛了吧！」😊 他的貼文總是親切又風趣，常跟粉絲互動，像是隔壁的大哥哥一樣暖！

劇集電影雙線開火

小關裕太的演技有多強？看看他的作品就秒懂！2020-2023年的《下輩子我再好好過》系列，他演松田健，幽默又暖心的表現讓人印象超深。

2023年的《治癒系鄰居有祕密》讓他主演仁科蒼真，溫柔又帶點神秘，圈粉一堆。2024年的《大奧》和《好想把那個人渣狠揍一頓》秀出他駕馭古裝和現代劇的功力。

2025年，他還有《和富家少爺的戀愛太難了》、《遺產偵探》等新劇要上。電影方面，2016年的《DOROME 男子篇》和2018年的《笑傲曇天》都讓他大放異彩，演技穩到炸！

私下的全才生活家

小關裕太私下超會過日子！他愛吃日式甜點，會自己做茶泡飯，還養了兩隻狗狗Choco和Candy，經常在家陪牠們鬧。他愛祖母綠色，喜歡去海邊看天空發呆。

小時候看《歡樂滿人間》迷上踢踏舞，現在還是他的強項。他跟須賀健太、山本涼介（高中同學）、神木隆之介、和田琢磨關係超好，尤其是跟平埜生成的「こせきなり」組合，

粉絲都喊「這友情甜到冒泡！」😉 2023年PopDaily報導他的「鹽系男子」風格，提到他愛吐司和《哈利波特》，網友直呼「這男人也太有趣！」

