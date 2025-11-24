小雪2025│二十四節氣小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

二十四節氣小雪雖然未有引起香港下雪，但卻開始手腳冰冷，即使添衣跟飲湯水都無法保暖？這次請來中醫師黃燕卿教路講講中醫湯水推介，以及教你5個動作即時暖返，由內到外幫你暖笠笠過冬！

小雪是二十四節氣的其中一個節氣，也是踏入冬天第二個節氣，意味着天氣會越來越冷和乾燥。

女生比男生易手腳冰冷 小雪應要睡得晏

小雪天氣漸涼，女生比起男生更加容易手腳冰冷，這是為何？「手腳冰冷通常是因為陽氣不足所造成，陽氣是什麼呢？人生存在地球上，與大自然共存，最大的能量供應者就是太陽，陽氣者，溫暖之氣也，陽氣有溫煦的功能，令身體暖和，當這個身體的「陽氣」不足，就是陽虛，就會出現手腳冰冷的情況。」黃醫師說，而女生天生沒有男生那麼多的肌肉。肌肉越少，基礎代謝率也越低，所釋放的熱能也較少，所以女生較男生更容易出現手腳冰冷的情況。

廣告 廣告

雖然香港的小雪不算太寒涼，但是亦應順應天氣去養生，黃醫師建議大家由早臥早起，改為早臥晚起，如果條件許可，不妨瞓晏啲，晨運也應待太陽出來後才進行。

不少女生都有手腳冰冷問題，原來亦關肌肉問題。

人暖但手腳冰冷？原來男女都有

原以為手腳冰冷是因為自己保暖不足問題，但有時身體十分暖和，還是覺得手腳冰冷，原來是出現了陽鬱的情況。「陽虛是指身體缺乏了陽氣，所以全身冷；而陽鬱者身體並不缺乏陽氣，只是這個人身體的陽氣不能很好地正常輸送到四肢，通常這種因陽鬱而肢冷的部位只限於手掌腳掌，其他部位都是暖的。」黃醫師解釋。

陽鬱者的手常是冷的，男女亦有機會出現，但問他冷不冷，他會說不冷。那麼為什麼會出現「陽鬱」呢？通常是因為肝氣鬱結，中醫會用疏肝解鬱的藥方治療，使身體的陽氣能正常地輸送給四肢，手掌腳掌就不冷了。

肝氣鬱結有機會由工作壓力、有熬夜習慣等引起。

想暖不要穿太多？保暖程度靠摸小朋友手仔

坊間對於如何保暖，有不同的說法，其中一個說法竟然是不要穿着太多衣服，令身體自行產生熱能保暖？「這是本末倒置的想法，身體產生熱能保暖是因應遇上寒冷氣溫作出的自然反應，當中會消耗儲存在身體內的能量，但這狀況並不建議維持太長時間，因為這會有機會過度消耗。」黃醫師提醒，「正如我們身體遇熱會出汗，是一個自然降溫的反應，但若過量出汗，會使身體出現缺水。」

最佳的保暖方法是因應溫度，穿合適的衣服，以免感受風寒。

正所謂有一種凍叫「你媽覺得你凍」，相信很多新手媽媽都不知道如何幫寶寶跟小朋友穿着合適的保暖衣物，「在中醫理論上，嬰兒和小朋友為純陽之體，所以他們一般比較熱，沒有大人那般怕冷，一般來說，可以摸他們的手，如果手是暖的，衣服是穿得夠的。再摸一摸後頸和背脊有沒有汗，有汗則說明太熱，可以適當地減少。」黃醫師教導，當發現嬰孩雙手很冷，請摸摸他的前額，看看是不是比正常灼熱，若然很熱是發燒了。

小雪不想小朋友著涼或者穿太多？只要摸摸小朋友的小手就可以知道了。

湯水食材以溫性為主 一個方法教你即時保暖

冬天可以適當地食一些溫性的食物，以幫助保暖，例如韮菜、洋蔥、牛肉等，煮菜煲湯水時也可以加一些溫性的材料，令本身寒性的食材沒那麼寒涼，例如可以加生姜、蔥白、胡椒、花椒、小茴香等等。

當歸生薑羊肉湯水食譜

當歸生薑羊肉湯是中醫一個有名的溫陽保暖藥饍，適合於二十四節氣的冬季節氣享用。

材料

當歸30克、生薑50克、羊肉1斤、蔥 適量

做法

1.羊肉切塊汆水備用。

2.當歸洗淨。

3.生薑切片、蔥切段。

4.將所有材料放在煲內，加適當水，武火煮滾15分鐘後，用文火再煲1小時，最後加適量鹽調味，湯水便完成了。

5個動作即時暖返

另外可以教大家一個即時取暖的方法，可以令身體和手腳都溫暖起來的。

1.站立

2.慢慢用口呼氣，呼氣時挺胸拔脊，雙手用力握拳，將氣完全呼出。

3.吸氣同時雙手放鬆。

4.連續做10下，休息半分鐘，為一個循環。

5.連續做三個循環。

過程中會發覺，有股熱流從背開始慢慢到手腳，在寒冷的二十四節氣中的冬季節氣十分有用。

德善堂註冊中醫師黃燕卿為香港中文大學中醫學碩士跟香港理工大學物理治療學理學士。

