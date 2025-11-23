BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
小雪2025｜二十四節氣小雪養生湯水記得加羊肉？中醫揭打邊爐熱氣之謎
天氣變涼，不少人都開始準備打邊爐，一直傳聞打邊爐相當熱氣，到底是為甚麼？Yahoo Food請來註冊中醫師分享小雪養生之道，即睇內文：
二十四節氣小雪來到，雖然香港並沒有下雪，但天氣變涼，不少人都開始準備打邊爐（火鍋）。不過一直有傳聞打邊爐相當熱氣，到底是為甚麼？這次請來中醫師盤柏謙分享一下小雪養生之道。
打邊爐又肥又熱氣 養生揀黑色食物
「小雪是冬至後第一個節氣，氣候如名是開始下雪的時節，當然位於南方的香港不至於下雪，但氣溫仍會續漸下降。」盤醫師說，由於冬天是進補時節，宜吃溫性食物和益腎的食品，肉類是很好選擇，烹調手法不用太複雜，油分太過反而容易濕阻，補腎方面可多選擇黑色及果仁類食物，如黑木耳、黑芝麻、合桃。
為了保暖，不少人都會選擇打邊爐，但為甚麼打邊爐卻不是健康之選？「打邊爐時食物容易久煎過煮，營養成分早已流失及破壞，加上煮數小時的湯底含有各類雜質，進食這些食物對身體無益，徒增濕熱，而且配料味咸甚至帶辣，會加重熱象及對腎造成負擔。」盤醫師續說，由於腎是利水代謝重要之地，濕阻會減慢身體水液代謝，熱邪無處流失，熱盛傷津，即「熱氣」。
羊腩煲乃進補好選擇
熱氣即表示體內熱盛，容易表現為咽喉部不適、口舌生瘡、胃脹反酸、大便秘結、甚至肛門有灼熱感，熱盛日久傷陰，陰虛生內熱，入眠難、潮熱盜汗、口乾舌燥等。「打邊爐要選擇合適湯底及配料，切忌辛辣太過，一個月兩次以內多數能接受，但注意要相隔至少一星期，亦要留意身體有沒有上述熱盛表現，症狀出現時應避免。」他提醒。
除了打邊爐外，有些人亦會選擇羊腩煲，他表示羊肉性味甘溫，補虛溫中，溫中暖下，熱量充足，是進補的好選擇，但正因羊肉熱量足，內熱過盛人士不太合適。
小雪2款養生進補湯 保暖又健康
想簡單一點做到進補功效？盤醫師就提供了2款湯水供大家參考。
1.當歸生薑羊肉湯
材料：當歸30克、羊肉1斤、生薑、蔥 適量
做法：
1.切塊備用。
2.當歸洗淨，生薑切片，蔥切段。
3將材料放進煲內，加水浸至食材上一寸，煮滾15分鐘後，轉細火煲1小時，最後加適量鹽調味。
2.黑木耳紅棗湯
材料：黑木耳10g紅棗10克瘦豬肉 1斤
做法：
1.先黑木耳及紅棗放入水中浸至軟身，紅棗去核。豬肉切塊備用。
2.將食材加放入煲內，水浸高於食材一寸，用大火把水煮滾，其後轉細火煲1小時，最後加適量鹽調味。
