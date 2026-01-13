咸檸檬蒸烏頭就食得多了，今趟試下只用我喜歡的小青桔來蒸出來的效果更清新鮮嫩好吃大家不防試試

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 5-6人



食材

大烏頭 1條

粗塩 適量

小青桔 8粒

普寧豆醬 少許

胡椒粉 少許

酒 少許





作法:

1 ：

先將買回來的魚不用打鱗（蒸出才的魚油才能鎖鮮）開肚去走瘀血及內臟用狙塩省淨，如果有魚籽及魚扣留起用暨及胡椒粉略醃備用

2 ：

將洗淨的魚吊起封乾水份將肚內抹塩胡椒粉及幾滴酒略醃

3 ：

將小青桔討半切開塞入魚肚內用蒸爐大火蒸20分鐘-30分鐘

4 ：



廣告 廣告



取出放涼開起山間大骨唧上小青桔汁配上普寧豆醬便可上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56415

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com