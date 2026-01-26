錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
煙肉 Bacon 8片/slices
墨魚膠 Cuttlefish paste 250克/g
水牛芝士片 Mozzarella cheese slice 1片/slice
生粉 Corn starch 適量/Some
作法:
1 ：
煙肉用廚紙輕壓印乾水份，灑上少許生粉 Pat dry bacon, sprinkle on corn starch.
2 ：
芝士片分成8份 Separate cheese slice into eight.
3 ：
用唧袋將墨魚膠唧在煙肉的一端 Put some cuttlefish paste at one end of the bacon with a pastry bag.
4 ：
放入芝士片 Add in one small piece of cheese.
5 ：
將煙肉捲起，兩端再沾上少許生粉 Roll the bacon. Glue the other end with corn starch.
6 ：
燒熱油，慢火把煙肉卷半煎炸至金黃色 Dry fry bacon roll over low heat until golden brown.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53876
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
賀年食譜｜新年菜idea～ 花開富貴蝦球🌸💯
介紹個簡單新年菜俾大家☺️👍，好睇又好食😋，大人小朋友食完笑蝦蝦，仲有花開富貴嘅意思！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
漬檸檬食譜｜蜂蜜漬檸檬
檸檬性涼、味苦 止渴生津、祛暑疏滯 檸檬好處： 1.幫助消化，促進胃裡蛋白分解砪的分泌，增加腸胃蠕動 2.減肥瘦身，快速燃燒脂肪，並且控制食慾 3.增加抵抗力，富含維生素C，增強身體免疫力 4.美白抗氧化 檸檬禁忌： 1.酸性物質會令經血減少，女性經期中最好不要喝 2.胃酸過多、腸胃病患者不宜飲用 3.檸檬富含鉀，有腎臟疾病患者要注意攝取 4.檸檬中的柚皮甘會和某些藥物產生反應，所以要避免和這類藥一起服用 5.檸檬會軟化牙齒的琺瑯質，喝完後馬上刷牙，會破壞牙齒，15分鐘內用清水漱口即可Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
賀年食譜｜新年菜式 ☺️ 原個蕃茄提子蔬菜飯 ㊗️事事如意💯
新年喜喜慶慶的菜式，推介大家整呢個原個蕃茄提子蔬菜飯，取其寓意 - 事事如意👍 一上枱非常吸睛😍🌟，個個爭要一個！ 蕃茄飯多汁又帶濃濃芝香味，蛋炒飯加埋蜆肉（鮮）、提子乾（甜）、粟米（爽），非常夾又好味！做法也簡單😁，快啲bookmark此篇介紹新年整啦！ 大力推介👍 炒飯內加埋加州提子乾，熱炒後提子乾會變得更香甜，甜味是 全天然無添加，更 有好多 礦物質 、 維他命 和 膳食纖維 ，可以促進大腦發展，小朋友愈食愈聰明，新年一年更加精靈活潑！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸南乳雞翼
儲糧必備嘅雞翼，雞翼可以變出多種味道。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
朱古力海綿蛋糕 ｜簡易食譜
充滿空氣感的海綿蛋糕 自由裝飾搭配不同水果或cream 創造屬於自己個人風格的蛋糕? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/J5r9yEgS-Uo ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #朱古力 #海綿蛋糕 #蛋糕Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 1 天前
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
小食食譜｜懷舊龍鬚糖
龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【Yahoo Style 玄來愛情】她用了三個方法，成功挽回一段即將分開的感情
感情如果變淡了，應該如何挽回？最重要是認清狀況及問題所在。玄來愛情 ・ 15 小時前
AI競賽｜AI初創六小虎階躍星辰 完成逾50億人幣B+輪融資 原股東騰訊亦跟投
內地人工智能（AI）初創「六小虎」之一的階躍星辰宣布，已完成超過50億元人民幣的B+輪融資，據悉為過去一年內地...BossMind ・ 1 天前
李家超：特區政府全力推動香港深度參與粵港澳大灣區建設
行政長官李家超周一(26日)在廣州地區政協香港委員聯誼會成立30周年慶典的視像致辭表示，近年，港穗兩地積極推進不同的合作項目。共同推動南沙粵港澳重大合作平台建設，《南沙方案》自2022年實施以來，已在多個重點任務取得顯著成效。 李家超表示，南沙目前實施「港人港稅」，為在內地的港人港企帶來新發展機遇。在教育方面，香港科技大學(廣州)在南沙開校，致力培養具國際視野的創新型人才、推動科創成果轉化。在資金融通方面，香港交易所入股廣州期貨交易所，是境外機構首次獲准入股內地的期貨交易所，共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。以至在馬產業方面，雙方共同推動馬匹跨境運輸、培育馬產業人才等的合作，推進大灣區馬匹運動轉型升級。 他表示，在去年發布的《全球創新指數》百強創新集群之中，「深圳—香港—廣州」集群首次位列全球第一，這是連續五年蟬聯全球第二位後登上全新高位，反映大灣區的創新能力在國際上獲得高度肯定，彰顯穗港兩地優勢互補的成效。 李家超表示，特區政府全力推動香港深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。在《施政報告》指出要繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，並AASTOCKS ・ 18 小時前
意粉食譜｜菠菜忌廉吞拿魚意粉
呢道菠菜忌廉吞拿魚意粉真係超簡單，只要淥熟意粉，然後就一鑊到底，仲有埋欖橄油、吞拿魚同菠菜，係好健康嘅組合，20分鐘就煮好，無論趕時間又好，打風簡單煮都好，呢個意粉都係美味又健康嘅選擇。Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
不用排隊逼outlet！lululemon網店49折起 只需$580入手Align闊腿褲、ABC經典剪裁西褲
氣溫驟降，不少人第一時間想起要去Outlet尋寶，準備入手幾件lululemon運動服。不過，想到要排長龍入店、又要在亂糟糟嘅貨架裡尋找合適的碼，未買到心頭好已經感覺累了。其實想以「半價」甚至更高折扣入手漂亮的運動服，根本不用出門。lululemon香港官網「We Made Too Much」專區近期悄悄上架咗多款男女冬裝，由男裝保暖飛行員外套、西裝褲到女裝神級Define短版連帽外套，全部都有！建議先選自己平時穿的碼數，看中就下單，因為這類震撼價優惠真的可遇不可求！Yahoo Style HK ・ 1 天前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 19 小時前
無水料理食譜│無水蒸雞湯鍋 一個步驟加速蔬菜出汁
最近在 Threads看到不少人分享做無水蒸雞湯鍋，一般建議用鑄鐵鍋，但也有人煲到乾水，實測這個無水蒸雞做法，也不一定要用鑄鐵鍋，但要用質料較厚的鍋比較不易煲乾水。而這個無水做法關鍵在鍋內的水份主要來自蔬果，想菜類易出水，便要加點鹽先把菜軟化。這次實試的份量蒸出150毫升湯汁，用來作湯菜非常鮮甜，即睇如何製作無水蒸雞湯鍋：Yahoo Food ・ 19 小時前
溏心蛋食譜│溏心蛋時間之秘密！50萬like做法大公開 實測結果公佈
溏心蛋、溫泉蛋，你比較愛哪一款？說到蛋料理，日本人絕對是最強之代表，簡單一道「半熟蛋」也可以煮出多多花樣，溏心蛋及溫泉蛋絕對是日式料理中的經典名物，但絕不易煮！之前麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)就在Twitter上公開了零失敗溏心蛋食譜秘技，獲得近50萬個讚好！食譜揭秘了溏心蛋時間之秘密，只要跟足步驟控制溫度及時間，新手廚神第一次做溏心蛋也輕易成功，記者拿著這個溏心蛋食譜進行實測，結果立即公佈！Yahoo Food ・ 19 小時前
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 1 天前
腐皮蝦棗
蝦棗為傳統的潮汕節日小食，有圓球體的原粒蝦棗，亦有以腐皮包裹的腐皮蝦棗。前者是將蝦肉打成膠直接炸熟，有點像泰國菜館食到的蝦餅，技巧較高。今次介紹的則是後者，工夫較多但比較容易處理，造型亦較美觀，如果不想用油炸，亦可改以氣炸。Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前