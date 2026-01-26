小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷

行政長官李家超周一(26日)在廣州地區政協香港委員聯誼會成立30周年慶典的視像致辭表示，近年，港穗兩地積極推進不同的合作項目。共同推動南沙粵港澳重大合作平台建設，《南沙方案》自2022年實施以來，已在多個重點任務取得顯著成效。 李家超表示，南沙目前實施「港人港稅」，為在內地的港人港企帶來新發展機遇。在教育方面，香港科技大學(廣州)在南沙開校，致力培養具國際視野的創新型人才、推動科創成果轉化。在資金融通方面，香港交易所入股廣州期貨交易所，是境外機構首次獲准入股內地的期貨交易所，共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。以至在馬產業方面，雙方共同推動馬匹跨境運輸、培育馬產業人才等的合作，推進大灣區馬匹運動轉型升級。 他表示，在去年發布的《全球創新指數》百強創新集群之中，「深圳—香港—廣州」集群首次位列全球第一，這是連續五年蟬聯全球第二位後登上全新高位，反映大灣區的創新能力在國際上獲得高度肯定，彰顯穗港兩地優勢互補的成效。 李家超表示，特區政府全力推動香港深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。在《施政報告》指出要繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，並

AASTOCKS ・ 18 小時前