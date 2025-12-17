小食食譜｜聖誕小食拼盤

去快餐店或茶餐廳時，想不到吃什麼，不少人都會直接選肉醬意粉。其實肉醬意粉要自家製也不難，買罐番茄醬加肉碎煮一起便是，但如果有點要求，可以再講究一點，用鮮車厘茄和罐頭，鮮茄比較香，但罐頭番茄比較甜，再加片香葉，煮出的醬汁便別具風味，即睇如何製作肉醬意粉： 【立即讚好】全新 Yahoo Food Facebook 專頁 肉醬意粉（2人份量） 烹煮時間：40分鐘 材料 意粉140克 原個罐頭番茄1罐 車厘茄8粒 洋葱半個 甘筍1/3條 牛肉碎200克 蘑菇4隻 杏鮑菇1隻 蒜頭2瓣 乾辣椒1隻 香葉2片 番茄膏1湯匙 鹽少許 黑胡椒碎少許 芝士粉適量 醃料： 蒜粉1茶匙 黑胡椒碎少許 做法 02P-1.蒜頭和洋葱切碎，車厘茄對切，蘑菇和杏鮑菇切片。甘筍切碎。燒熱油，爆洋葱和蒜頭，加入甘筍和車厘茄爆一爆，倒入原罐番茄，壓爛。 03P-2. 牛肉臨煮前加入醃料拌勻。將牛肉碎加入鍋中，加少許水至剛到面，加入香葉和茄膏，蓋上收細火熬煮15分鐘。 04P-3. 煲水，加適量粗鹽，加入意粉，按包裝盒上時間減三分鐘，撈起，留水備用。番茄醬加入菇片和意粉，如果醬汁太稠，適量加入意粉水，收中火炒兩分鐘，下鹽和黑椒，可以加芝士粉同吃。

