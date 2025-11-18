四大飲食平台網購優惠碼大放送！
小食食譜│西班牙小油條 外脆內嫩原來要咁炸
最近Ｍ記都有西班牙小油條賣，這種小油條正名Churros，外脆內軟，帶有濃濃蛋味，而且做法意外地簡單，即睇Yahoo食譜：
最近Ｍ記都有西班牙小油條賣，這種小油條正名Churros，外脆內軟，帶有濃濃蛋味，而且做法意外地簡單，前期有點像做泡芙的麵糊，把麵糊擠在烘焙紙上，炸至定型便會自動脫落，留意因為有蛋汁，麵糊也有點搶火，所以要保持小火來慢慢炸，即睇如何製作西班牙小油條：
西班牙小油條（12條）
烹煮時間：30分鐘
材料：
低筋麵粉40克
蛋1隻
糖10克
牛油22克
牛奶60毫升
鹽少許
肉桂糖粉適量
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
