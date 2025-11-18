小食食譜│西班牙小油條 外脆內嫩原來要咁炸

最近Ｍ記都有西班牙小油條賣，這種小油條正名Churros，外脆內軟，帶有濃濃蛋味，而且做法意外地簡單，前期有點像做泡芙的麵糊，把麵糊擠在烘焙紙上，炸至定型便會自動脫落，留意因為有蛋汁，麵糊也有點搶火，所以要保持小火來慢慢炸，即睇如何製作西班牙小油條：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

西班牙小油條（12條）

烹煮時間：30分鐘

材料：

低筋麵粉40克

廣告 廣告

蛋1隻

糖10克

牛油22克

牛奶60毫升

鹽少許

肉桂糖粉適量

做法

1. 小鍋中加入牛奶、牛油、糖和鹽，小火煮至起泡，熄火，加低筋麵粉拌至沒粉粒。降溫至不燙手，把蛋液少量多次加入，拌成可以拉起勾的厚麵糊。

2. 把麵糊填入擠花袋，在烘焙紙上擠出食指大小的長條。把烘焙紙剪成小份。

3. 把油燒至剛開始冒泡，連烘焙紙放入麵糊，待定形後烘焙紙夾走。炸至喜歡的金黃程度，撒肉桂糖粉便好。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲