「小鬼當家」飾演媽媽 加拿大女星凱瑟琳奧哈拉辭世

（法新社洛杉磯30日電） 經紀公司證實，電影「小鬼當家」（Home Alone）中飾演母親角色的加拿大女星凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）今天辭世，享壽71歲。

凱瑟琳奧哈拉知名作品包括電影「陰間大法師」（Beetlejuice），最近還演出Apple TV的諷刺好萊塢影集「片廠風雲」（The Studio）。

凱瑟琳奧哈拉2020年憑藉影集「富家窮路」（Schitt's Creek）榮獲艾美獎（Emmy Awards）喜劇類最佳女主角，隔年也贏得金球獎（Golden Globes）最佳喜劇音樂類影集女主角。

「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的「第6版」（Page Six）引述消防局發言人說法報導，凱瑟琳奧哈拉在黎明前被緊急送往醫院，她住在洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）地區。

法新社未能立即證實這起消息。

凱瑟琳奧哈拉生於1954年3月4日，1974年以多倫多即興劇團「第二城」（The Second City）成員身分開啟演藝生涯。

凱瑟琳奧哈拉也曾為許多動畫作品獻聲，包括「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）的莎莉（Sally），以及「荒野機器人」（The Wild Robot）、「元素方城市」（Elemental）、「科學怪犬」（Frankenweenie）中多個角色。

凱瑟琳奧哈拉身後留下丈夫威爾希（Bo Welch），他們是1987年在「陰間大法師」的片場相識，威爾希是藝術指導。兩人育有兩子。