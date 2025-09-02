小鹿女神吃同族！潤娥《暴君的主廚》吃鹿肉

▲潤娥近日在《暴君的主廚》為君王做鹿肉料理，不料這竟讓粉絲嚇傻，搞笑直呼：小鹿女神怎麼可以吃同族。（圖／潤娥官方IG@limyoona__official）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團少女時代成員潤娥與李彩玟主演的新劇《暴君的主廚》開播後話題不斷。而在第3集中，潤娥飾演的延志永首次為燕熙君李獻（李彩玟 飾）準備御膳，準備了自己在料理大賽用的鹿排，沒想到這竟引發許多劇迷不滿，由於潤娥有「小鹿女神」的稱號，讓許多網友搞笑抱怨「潤娥吃鹿肉，不就是在吃同族嗎？」引發爆笑。

潤娥因為明亮有神的大眼睛，被說跟小鹿的眼睛一樣，因此有「小鹿女神」的稱號。而在第1集的料理大賽中，潤娥就以鹿排獲得冠軍，穿越到古代後，她再度以拿手料理呈現給燕熙君，用鹿肉做出多種料理，自己也吃了鹿排。不料這段竟引發熱烈討論，搞笑直呼潤娥怎麼可以吃同族，「難怪潤娥的眼神看起來有點悲傷」，還有人自嘲「我這樣的豬也天天吃豬肉啊」等，意外引發爆笑。

▲潤娥在《暴君的主廚》吃鹿肉意外引發討論。（圖／潤娥官方IG@limyoona__official）

《暴君的主廚》開播即爆爭議 寫錯漢字被罵翻

《暴君的主廚》第1集潤娥穿越到朝鮮時代，與君王李彩玟鬥嘴的場景中，潤娥身後的旗幟竟有錯字，把「太平聖代」誤寫成「太平聖大」，火速引發批評「導演首爾大學畢業，卻做了『太平聖大學』」、「太荒唐，代入感瞬間沒了」等。

而劇組在認知到錯誤後，火速出面道歉，「《暴君的主廚》第1集中『太平聖代』的漢字出現錯誤，製作組在認知到狀況後，已開始修正作業，修正完成後，會反映在重播及VOD服務中」，並向大家道歉，承諾以後不會再出現類似錯誤。

李彩玟《暴君的主廚》圈粉無數 戲外竟早已死會

李彩玟在《暴君的主廚》中飾演狠毒的暴君，精湛演技讓他知名度水漲船高。不過有網友翻出他早在1年前就公開認愛柳多仁，兩人在2023年因《浪漫速成班》擦出愛火，從同事升級成戀愛關係。2024年3月在路上約會被拍，當時經紀公司承認戀情，證實正在交往中，同年11月兩人一起出席好友的電影試映會，交往後難得公開露面，能看出他們穩定的好感情。

📌看更多潤娥相關新聞

潤娥、安普賢跳下漢江！拍《凌晨兩點的惡魔》太驚險 畫面全曝光

AAA卡司疑似外流！「朴寶劍、潤娥、STRAY KIDS、IVE」傳12月來台

更多 NOWnews 今日新聞 報導

直擊／舒華信義A11賣鞋嘴軟台灣國語：ㄅㄢ忙～台下千人笑爆糾正

葉舒華曾被嘲i-dle狀聲詞擔當！靠做自己無偶包形象逆襲綜藝寵兒

葉舒華有多美？登榜世界百大最美臉蛋、皮膚超白粉底液沒有她色號