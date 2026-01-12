小一入學統一派位本月19日至25日選校

【Now新聞台】教育局提醒家長可在本月19至25日為將於新學年入學的子女，透過小一入學統一派位選校。

教育局稱，如子女已參加小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，家長可透過小一入學電子平台遞交選擇學校表格，或按照選校通知書中的建議時段到指定統一派位中心辦理選校手續；若家長於本月25日後才為子女提出申請，就需前往學位分配組辦理手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。

至於統一派位結果，則會在6月3日公布。

