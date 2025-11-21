小一入學自行分配學位 錄取名單下周一出爐

【on.cc東網專訊】全港官立及資助小學將於下周一（24日）公布有關2026年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人今日（21日）表示，今年有37,581名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有19,656名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄/姊在該校就讀或父/母在該校就職類別共9,477人，餘下10,179人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周一上午10時起透過電子平台查閱結果。家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三（26日）或周四（27日）的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

發言人稱，如家長未能在上述日期為其子女辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下約百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。

