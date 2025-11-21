BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
小一入學自行分配學位 錄取名單下周一出爐
【on.cc東網專訊】全港官立及資助小學將於下周一（24日）公布有關2026年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人今日（21日）表示，今年有37,581名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有19,656名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄/姊在該校就讀或父/母在該校就職類別共9,477人，餘下10,179人則屬按「計分辦法準則」分配類別。
教育局提醒已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周一上午10時起透過電子平台查閱結果。家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。
獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三（26日）或周四（27日）的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。
發言人稱，如家長未能在上述日期為其子女辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下約百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
急需換心｜余肇熙老師留醫 ICU 近一個月 妻子懇求善心人相助：給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會｜Yahoo
醫管局表示一名 44 歲男病人余肇熙（David）因為嚴重心臟衰竭，急需換心，呼籲市民積極考慮捐出離世親人心臟。余肇熙的妻子表示，丈夫上月 20 日打乒乓球期間突然心口痛之後求醫，至今已在深切治療部留醫近一個月。余太並且說，丈夫一直為兩名女兒遮風擋雨，懇請善心人士能幫助他們一家，「給予 David 一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」東涌天主教學校校長林志江亦表示，任教 15 年的「熙 Sir」是他們的好老師，好同事，全體師生現時都相當擔心熙 Sir 的情況，「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必定感激不盡，希望大家可以幫幫熙 Sir。」Yahoo新聞 ・ 6 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
大師冇點你│領展急跌後的最新部署（李聲揚）
領展（823）公佈業績，結果減派息，令人相當意外。當日港股算平穩，但領展中午一出業績，下午就跌6%，明顯市場相當失望。公司之前，有冇好好引導基金同分析員，暗示畀佢地知業績唔得，或者會減派息？似乎唔係好覺。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
高才通內地申請人涉假學歷申一家5口來港 准保釋明年3月審
內地女子涉虛報持虛報自己持有澳洲雪梨科技大學學士學歷，申請「高才通」讓她一家5口來港。案件今日(20 日)於沙田裁判法院再訊。被告擬不認罪，署理主任裁判官鄭紀航把案件定於明年3月18日開審，審期3天，正式答辯及審前覆核定在2月25日，被告續准保釋。 被告徐麗娜(36歲)，控罪書上提及她持雙程證、中國籍、操普通話，am730 ・ 23 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
愛潑斯坦案｜哈佛前校長暫停任教 電郵揭討論追求金刻羽 校方調查對象涉多名教職員｜Yahoo
美國性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件風波繼續發酵。哈佛大學發言人證實，前校長薩默斯（Larry Summers）將不會完成本學期的授課工作，而校方已經就事件展開調查。薩默斯早前亦發表聲明指，因為於他與愛潑斯坦的聯繫，暫時退出所有公開活動，他並對自己的行為深感羞愧，承認造成傷害，他會承擔全部責任。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【屈臣氏】門市無門檻88折（只限21/11）
易賞錢會員今日（11月21日）到屈臣氏指定門市可享全場無門檻 88折，仲有其他多重驚喜等緊你！YAHOO著數 ・ 2 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
近日有網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有冇人都會將M記早餐啲包點熱朱古力食」，一句看似隨意的疑問，竟瞬間引起網民熱烈討論。不少人對此獨特的食法感到震驚、困惑，甚至憤慨，亦有人保持開放態度，認為如果好味可以一試。帖文更引起不少網民分享各自的獨家食法。Yahoo Food ・ 4 小時前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前