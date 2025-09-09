小一入學｜升小必睇！小一自行9.18起申請 資助小學開放日（持續更新）

小一入學｜升小必睇！2025年1月資助小學開放日（持續更新）

2025年9月18日至26日將會展開小一「自行分配學位」申請，有不少津貼或資助小學舉行開放日，各位家長可藉此了解學校。

港島區

天主教總堂區學校

學校將舉行校本課程體驗班及公開課，學生進行體驗課時，家長可以禮堂參與學校簡介講座。

體驗課程（學生）日期及時間︰2025年9月13日（星期六）上午10時至11時30分

學校及課程簡介（家長）︰上午10時至11時30分

地點︰香港中環律打街，天主教總堂區學校

網上登記﹕按此

英皇書院同學會小學

學校將舉行「簡介會及學習體驗日」，讓家長了解學校課程及活動。

日期︰2025年9月12日（星期五）

時間︰簡介會下午6:30-7:30 / 遊校園下午7:30-8:00

日期︰2025年9月14日（星期日）

時間︰體驗活動下午2:00-4:00 / 簡介會及成果分享下午3:00-4:00 / 遊校園下午4:00-4:30

地點︰上環必列者士街58號 ，英皇書院同學會小學

網上登記﹕按此

英皇書院同學會小學第二校

學校將舉行「校園簡介日 2025-2026」，包括校長誚座、參觀校園及學習體驗活動。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰第一場上午9:00 / 第二場下午1:00

地點︰香港上環普慶坊40號，英皇書院同學會小學第二校

網上登記﹕按此

中西區聖安多尼學校

學校將舉行「小學生活體驗日」，學生可體驗課堂生活：英語工作坊、多媒體學習工作坊、視藝工作坊、音樂工作坊、體育活動等；家長可參與學校簡介會，再參觀學校設施。

日期︰2025年9月13、20日（星期六）

時間︰上午9:00-11:15 / 下午2:00-4:15

地點︰香港醫院道2號 ，中西區聖安多尼學校

網上登記﹕按此

香港中國婦女會丘佐榮學校

學校將舉行「小一體驗日」，活動包括學生表演、體驗課、校長分享及展室參觀及活動、校園遊覽。

日期︰2025年9月13日(六)

時間︰10:00a.m.-1:00p.m

地點︰香港筲箕灣西灣河街61號，香港中國婦女會丘佐榮學校

網上登記﹕按此

北角衞理小學

學校將舉行「校園巡禮」，活動包括學校特色及課程簡介會、小一課程、體驗活動、黃金時段、閃耀舞台及向世界出發。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午10時至下午1時

地點︰北角百福道2A號，北角衞理小學

網上登記﹕按此

慈幼學校

學校將舉行「親子競技開放日」，活動包括小一課程簡介會、運動體驗及表演，另有校園遊蹤體驗活動。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰第一場上午10:00-12:00 / 第二場下午2:00-4:00

地點︰香港筲箕灣柴灣道16號，慈幼學校

網上登記﹕9月10日截止，按此

聖公會田灣始南小學

學校將舉行「田始小學生活體驗日2025」，活動包括學校簡介、小一選校策略及參觀校園。

日期︰2025年9月13日(星期六)

時間︰上午10:00 - 12:30

地址︰香港香港仔田灣新街5號，聖公會田灣始南小學

網上登記﹕按此

愛秩序灣官立小學

學校將舉行「幼稚園校園遊及網上簡介會」。

網上簡介會日期︰2025年9月5日（星期五）

時間︰晚上7:00 - 8:30

幼稚園校園遊日期︰2025年9月13、20日（星期六）

時間︰上午9:15 - 下午1:00

網上登記﹕按此

九龍區

瑪利諾神父教會學校（小學部）

學校將安排「開放校園．促進了解」參觀活動，包括學校及課程簡介、選校策略、學生表演、答問時間、圖書科體驗課、攤位遊戲/小手工製作/電影欣賞、校舍參觀、課程介紹、課業佳作及成果展示、體育運動、樂器、電腦、模擬飛行器操作體驗等。

日期︰2025年9月20日(星期六)

時間︰上午9時30分至下午12時15分

地點︰九龍深水埗海麗街11號

網上登記﹕按此

旅港開平商會學校

小一選校簡介會及開放日將設有參觀校園活動，學校簡介及小一選校攻略。

日期﹕2025年9月13日（星期六）

時間︰上午9：00至下午1：00

地點︰九龍荔枝角道700號，旅港開平商會學校

網上登記﹕按此

五邑工商總會學校

開放日將由老師帶領家長及子女參觀校園、遊玩12個「星願」主題的攤位遊戲等

日期﹕2025年9月13日（星期六）

時間︰上午9：00至下午4：00

地點︰九龍深水埗永康街70號

網上登記﹕按此

大坑東宣道小學

學校將舉行「早茶共聚」，以輕鬆小聚的形式，由校長與團隊同工與家長「一盅兩件」下分享本校的辦學理念、課程特色、多元化活動及價靈教育。

日期︰2025年9月10日（三）及9月11日（四）

時間︰早上9:15-10:15

地點︰石硤尾大坑東棠蔭街13號（石硤尾站B1出口，步行5分鐘到達），大坑東宣道小學13校舍

開放日詳情︰按此

大角嘴天主教小學 - 玩轉STEAM「蒸氣」之旅暨小一入學簡介會

學校將設奇趣筆DIY、神秘解密卡、恐龍賽跑大冒險、電子單車、VR Cave活動、 學校介紹、小一派位機制活動。

日期︰2025年9月14日（星期日）

時間︰下午1:30 至 4:00

地點︰大角嘴道148號，大角嘴天主教小學

網上登記﹕即日至9月9日，按此

循道學校

學校將舉行2026/27小一入學簡介會，包括學習體驗活動、學校簡介會及遊校園。

日期︰2025年9月14日（日）

時間︰下午2:00-4:45

地點︰九龍衛理道12號，循道學校

網上登記﹕按此

黃埔宣道小學

學校將舉行導賞團及家長講座，包括參觀視覺藝術室、英語閱讀城堡、英語圖書館、STREAM Inno-tech Lab等多元化設施。

日期﹕2025年9月13日（星期六）

時間﹕中午12:00至下午1:45

地點﹕黃埔宣道小學地下綜合館

網上登記﹕即日至9月6日（名額有限，額滿即止），按此

福德學校

學校將舉行「玩轉滿FUN校園開放日暨升小資訊日」活動。

日期︰2025年9月13日(六)

時間︰上午9:30-下午12:30 / 下午2:00-4:00（攤位遊戲）；上午10:00-11:00 / 下午2:00-3:00（小一入學簡介會暨校園導賞）

地點︰九龍東頭邨培民街20號，福德學校

報名連結︰按此

浸信會孔憲紹天虹小學

學校將舉行「小一初探日」，活動包括家長講座、啟德新校舍簡介、課程介紹、小一資訊等。

日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞

時間︰上午10:00至中午12:00

地點︰九龍九龍城區啟德沐虹街6號，文理書院(九龍)

網上登記﹕按此

天主教領島學校

學校將舉行「學校資訊日暨STEAM體驗課」，活動包括校長分享、學生BAND隊表演、繪本故事分享、小神農的STEAM實驗室等。

日期：2025年9月13日（星期六）

時間：下午2:00-4:00

地點：九龍何文田俊民苑，天主教領島學校

網上登記﹕按此

保良局何壽南小學

學校將舉行開放日，活動包括體驗課、展室攤位、學校簡介講座及表演。

日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞

時間︰上午9:00至下午12:30

地點︰九龍九龍城沐虹街11號，保良局何壽南小學

詳情﹕按此

聖公會聖十架小學

學校將舉行「認識校園 科技探究大發現」活動，歡迎K2及K3學生和家長參加！

日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞

時間︰上午10:00至11:30

地點︰九龍城沐虹街9號 ( 啟晴邨 )，聖公會聖十架小學

網上登記﹕按此

坪石天主教小學

學校將舉行「樂在坪天」，活動包括到校參與講座及欣賞學生表演，讓家長可親身體會到學校之辦學理念及教學方針。

日期︰2025年9月9、10、11、15日

時間︰上午9：45 – 上午11：15

地點︰九龍清水灣道 10 號

網上登記﹕按此

天主教柏德學校

學校「小一簡介會」將介紹學校辦學理念及特色，講解小一選校策略、體驗課及參觀校園。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午10:00至上午11:30

地點︰九龍九龍灣宏照道6號

網上登記﹕按此

浸信宣道會呂明才小學

日期︰2025年9月13日（六）

時間︰上午10:00至下午12:30

地點︰九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號，基督教聖約教會堅樂小學

網上登記﹕按此

基督教聖約教會堅樂小學

學校為25周年校慶年預備了一系列活動，藉此回顧及展望學校的發展。

日期︰2025年9月13日（六）

時間︰上午10:00-上午11:30（啟動儀式及頒獎禮）；上午11:30-下午2:30（學習體驗及攤位活動）

地點︰九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號，基督教聖約教會堅樂小學

網上登記﹕按此

秀明小學

學校將舉行「小一入學資訊日」，活動包括平衡車體驗、小一課業展示、校本特色活動等。

日期︰2025年9月20日（六）

時間︰上午9:30至11:30

地點︰秀茂坪秀豐街5號，秀明小學

網上登記﹕按此

新界區

東華三院周演森小學

學校將舉行「森」度行體驗日，包括學生表演、與鄭校長「森」度交流、有獎「森」度遊蹤遊戲、「森」度體驗遊戲及動感遊戲等。

日期︰2025年9月14日（星期日）

時間︰第一場上午10:00-12:30 / 第二場下午2:30-5:00

地點︰ 青衣青芊街8號，東華三院周演森小學【青華苑側】

網上登記﹕按此

中華基督教會全完第一小學

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午10:00至下午2:00

地點︰ 新界荃灣永順街36號，中華基督教會全完第一小學

網上登記﹕按此

沙田崇真學校

學校將舉行沙崇分享會，活動包括家長講座、學生表演及幼稚園學生體驗活動。

日期︰2025年9月20日(六)

時間︰上午10:00-下午12:00 (上午9：45可進場)

地點︰沙田瀝源邨，沙田崇真學校禮堂

網上登記﹕按此

沙田圍胡素貞博士紀念學校

日期︰2025年9月13日 （星期六）

時間︰下午1:00至下午4:00

地點︰沙田乙明邨街二號，沙田圍胡素貞博士紀念學校

網上登記﹕按此

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

日期：2025年9月13日(星期六)

時間：上午10時正至下午4時正

地點：新界沙田顯徑邨嘉田苑，香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

網上登記﹕按此

迦密愛禮信小學

日期：2025年9月13日（星期六）

時間：下午2:00 - 3:40

地點：新界沙田大圍顯徑邨，迦密愛禮信小學

網上登記﹕按此

香港道教聯合會純陽小學

學校將舉行「純陽《校園好精神》開放日暨學校簡介會」，活動包括參觀校園、課堂體驗活動、益智遊戲。

日期︰2025年9月14日（星期日）

時間︰上午10時至下午5時

地點︰ 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號，純陽小學（馬鞍山泳池對面）

網上登記﹕按此

馬鞍山靈糧小學

學校將舉行「小一自行分配學位選校策略講座暨校園生活體驗」。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午08:45-中午12:00

地點︰新界沙田馬鞍山利安邨，馬鞍山靈糧小學

網上登記﹕按此

仁濟醫院蔡衍濤小學 - 《「衍」遊中華．STEAM 旅「濤」》嘉年華暨才藝比賽

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午11:00至下午3:00

地點︰新界大埔第六區運頭塘邨，仁濟醫院蔡衍濤小學

網上登記﹕按此

聖公會蒙恩小學

學校將舉行「小學生活體驗日」，包括學校簡介、小一選校策略家長講座，參觀校園。

日期︰2025年9月13日（六）

時間︰上午10:00至11:30

地點︰屯門景峰徑1號，聖公會蒙恩小學

網上登記﹕按此

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學

學校開放日將開放校園，活動包括課程展示、機械人活動、科學小實驗、劍擊體驗、攀石和電競單車等。

日期︰2025年9月13日（六）

時間︰中午12:00至下午5:00

地點︰新界屯門掃管笏（管青路11號），保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學

詳情﹕按此

光明學校

學校將舉行「小一升學資訊分享日」，包括簡介學校理念及學校課程發展特色、分享學生校園生活及成果及校園導賞等。

日期︰2025年9月13日（星期六）

時間︰上午10時至12時

地點︰元朗水邊圍邨，光明學校1樓禮堂

網上登記﹕按此

鳳溪廖潤琛紀念學校

學校舉行「琛小全接觸」活動，包括AI體驗、小提琴合奏、劍擊示範及體驗及花式跳繩表演等。

日期︰2025年9月13及14日（星期六、日）

時間︰上午10時至12時

地點︰香港新界粉嶺華明邨，鳳溪廖潤琛紀念學校

網上登記﹕按此

寶血會培靈學校

學校將舉行「學科教學遊戲日 」及觀課活動。

日期：2025年9月13日及9月16或17日

時間：10:00-1:00（學科教學遊戲日） / 10:00-11:30 （觀課）

地點：新界粉嶺安樂村安樂門街13號，寶血會培靈學校

網上登記﹕按此

上水東莞學校

學校將舉行「幼稚園家長講座暨大熊貓派對」。

日期︰9月13日、9月20日 (六)

時間︰下午1時至5時

地點︰上水馬會道（石湖墟街市對面, 上水港鐵站A4 / B2 出口步行5分鐘）

網上登記﹕按此

