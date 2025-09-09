專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
小一入學｜升小必睇！小一自行9.18起申請 資助小學開放日（持續更新）
小一入學｜升小必睇！2025年1月資助小學開放日（持續更新）
2025年9月18日至26日將會展開小一「自行分配學位」申請，有不少津貼或資助小學舉行開放日，各位家長可藉此了解學校。
港島區
天主教總堂區學校
學校將舉行校本課程體驗班及公開課，學生進行體驗課時，家長可以禮堂參與學校簡介講座。
體驗課程（學生）日期及時間︰2025年9月13日（星期六）上午10時至11時30分
學校及課程簡介（家長）︰上午10時至11時30分
地點︰香港中環律打街，天主教總堂區學校
網上登記﹕按此
英皇書院同學會小學
學校將舉行「簡介會及學習體驗日」，讓家長了解學校課程及活動。
日期︰2025年9月12日（星期五）
時間︰簡介會下午6:30-7:30 / 遊校園下午7:30-8:00
日期︰2025年9月14日（星期日）
時間︰體驗活動下午2:00-4:00 / 簡介會及成果分享下午3:00-4:00 / 遊校園下午4:00-4:30
地點︰上環必列者士街58號 ，英皇書院同學會小學
網上登記﹕按此
英皇書院同學會小學第二校
學校將舉行「校園簡介日 2025-2026」，包括校長誚座、參觀校園及學習體驗活動。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰第一場上午9:00 / 第二場下午1:00
地點︰香港上環普慶坊40號，英皇書院同學會小學第二校
網上登記﹕按此
中西區聖安多尼學校
學校將舉行「小學生活體驗日」，學生可體驗課堂生活：英語工作坊、多媒體學習工作坊、視藝工作坊、音樂工作坊、體育活動等；家長可參與學校簡介會，再參觀學校設施。
日期︰2025年9月13、20日（星期六）
時間︰上午9:00-11:15 / 下午2:00-4:15
地點︰香港醫院道2號 ，中西區聖安多尼學校
網上登記﹕按此
香港中國婦女會丘佐榮學校
學校將舉行「小一體驗日」，活動包括學生表演、體驗課、校長分享及展室參觀及活動、校園遊覽。
日期︰2025年9月13日(六)
時間︰10:00a.m.-1:00p.m
地點︰香港筲箕灣西灣河街61號，香港中國婦女會丘佐榮學校
網上登記﹕按此
北角衞理小學
學校將舉行「校園巡禮」，活動包括學校特色及課程簡介會、小一課程、體驗活動、黃金時段、閃耀舞台及向世界出發。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午10時至下午1時
地點︰北角百福道2A號，北角衞理小學
網上登記﹕按此
慈幼學校
學校將舉行「親子競技開放日」，活動包括小一課程簡介會、運動體驗及表演，另有校園遊蹤體驗活動。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰第一場上午10:00-12:00 / 第二場下午2:00-4:00
地點︰香港筲箕灣柴灣道16號，慈幼學校
網上登記﹕9月10日截止，按此
聖公會田灣始南小學
學校將舉行「田始小學生活體驗日2025」，活動包括學校簡介、小一選校策略及參觀校園。
日期︰2025年9月13日(星期六)
時間︰上午10:00 - 12:30
地址︰香港香港仔田灣新街5號，聖公會田灣始南小學
網上登記﹕按此
愛秩序灣官立小學
學校將舉行「幼稚園校園遊及網上簡介會」。
網上簡介會日期︰2025年9月5日（星期五）
時間︰晚上7:00 - 8:30
幼稚園校園遊日期︰2025年9月13、20日（星期六）
時間︰上午9:15 - 下午1:00
網上登記﹕按此
九龍區
瑪利諾神父教會學校（小學部）
學校將安排「開放校園．促進了解」參觀活動，包括學校及課程簡介、選校策略、學生表演、答問時間、圖書科體驗課、攤位遊戲/小手工製作/電影欣賞、校舍參觀、課程介紹、課業佳作及成果展示、體育運動、樂器、電腦、模擬飛行器操作體驗等。
日期︰2025年9月20日(星期六)
時間︰上午9時30分至下午12時15分
地點︰九龍深水埗海麗街11號
網上登記﹕按此
旅港開平商會學校
小一選校簡介會及開放日將設有參觀校園活動，學校簡介及小一選校攻略。
日期﹕2025年9月13日（星期六）
時間︰上午9：00至下午1：00
地點︰九龍荔枝角道700號，旅港開平商會學校
網上登記﹕按此
五邑工商總會學校
開放日將由老師帶領家長及子女參觀校園、遊玩12個「星願」主題的攤位遊戲等
日期﹕2025年9月13日（星期六）
時間︰上午9：00至下午4：00
地點︰九龍深水埗永康街70號
網上登記﹕按此
大坑東宣道小學
學校將舉行「早茶共聚」，以輕鬆小聚的形式，由校長與團隊同工與家長「一盅兩件」下分享本校的辦學理念、課程特色、多元化活動及價靈教育。
日期︰2025年9月10日（三）及9月11日（四）
時間︰早上9:15-10:15
地點︰石硤尾大坑東棠蔭街13號（石硤尾站B1出口，步行5分鐘到達），大坑東宣道小學13校舍
開放日詳情︰按此
大角嘴天主教小學 - 玩轉STEAM「蒸氣」之旅暨小一入學簡介會
學校將設奇趣筆DIY、神秘解密卡、恐龍賽跑大冒險、電子單車、VR Cave活動、 學校介紹、小一派位機制活動。
日期︰2025年9月14日（星期日）
時間︰下午1:30 至 4:00
地點︰大角嘴道148號，大角嘴天主教小學
網上登記﹕即日至9月9日，按此
循道學校
學校將舉行2026/27小一入學簡介會，包括學習體驗活動、學校簡介會及遊校園。
日期︰2025年9月14日（日）
時間︰下午2:00-4:45
地點︰九龍衛理道12號，循道學校
網上登記﹕按此
黃埔宣道小學
學校將舉行導賞團及家長講座，包括參觀視覺藝術室、英語閱讀城堡、英語圖書館、STREAM Inno-tech Lab等多元化設施。
日期﹕2025年9月13日（星期六）
時間﹕中午12:00至下午1:45
地點﹕黃埔宣道小學地下綜合館
網上登記﹕即日至9月6日（名額有限，額滿即止），按此
福德學校
學校將舉行「玩轉滿FUN校園開放日暨升小資訊日」活動。
日期︰2025年9月13日(六)
時間︰上午9:30-下午12:30 / 下午2:00-4:00（攤位遊戲）；上午10:00-11:00 / 下午2:00-3:00（小一入學簡介會暨校園導賞）
地點︰九龍東頭邨培民街20號，福德學校
報名連結︰按此
浸信會孔憲紹天虹小學
學校將舉行「小一初探日」，活動包括家長講座、啟德新校舍簡介、課程介紹、小一資訊等。
日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞
時間︰上午10:00至中午12:00
地點︰九龍九龍城區啟德沐虹街6號，文理書院(九龍)
網上登記﹕按此
天主教領島學校
學校將舉行「學校資訊日暨STEAM體驗課」，活動包括校長分享、學生BAND隊表演、繪本故事分享、小神農的STEAM實驗室等。
日期：2025年9月13日（星期六）
時間：下午2:00-4:00
地點：九龍何文田俊民苑，天主教領島學校
網上登記﹕按此
保良局何壽南小學
學校將舉行開放日，活動包括體驗課、展室攤位、學校簡介講座及表演。
日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞
時間︰上午9:00至下午12:30
地點︰九龍九龍城沐虹街11號，保良局何壽南小學
詳情﹕按此
聖公會聖十架小學
學校將舉行「認識校園 科技探究大發現」活動，歡迎K2及K3學生和家長參加！
日期︰2025年9月13日﹝星期六﹞
時間︰上午10:00至11:30
地點︰九龍城沐虹街9號 ( 啟晴邨 )，聖公會聖十架小學
網上登記﹕按此
坪石天主教小學
學校將舉行「樂在坪天」，活動包括到校參與講座及欣賞學生表演，讓家長可親身體會到學校之辦學理念及教學方針。
日期︰2025年9月9、10、11、15日
時間︰上午9：45 – 上午11：15
地點︰九龍清水灣道 10 號
網上登記﹕按此
天主教柏德學校
學校「小一簡介會」將介紹學校辦學理念及特色，講解小一選校策略、體驗課及參觀校園。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午10:00至上午11:30
地點︰九龍九龍灣宏照道6號
網上登記﹕按此
浸信宣道會呂明才小學
日期︰2025年9月13日（六）
時間︰上午10:00至下午12:30
地點︰九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號，基督教聖約教會堅樂小學
網上登記﹕按此
基督教聖約教會堅樂小學
學校為25周年校慶年預備了一系列活動，藉此回顧及展望學校的發展。
日期︰2025年9月13日（六）
時間︰上午10:00-上午11:30（啟動儀式及頒獎禮）；上午11:30-下午2:30（學習體驗及攤位活動）
地點︰九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號，基督教聖約教會堅樂小學
網上登記﹕按此
秀明小學
學校將舉行「小一入學資訊日」，活動包括平衡車體驗、小一課業展示、校本特色活動等。
日期︰2025年9月20日（六）
時間︰上午9:30至11:30
地點︰秀茂坪秀豐街5號，秀明小學
網上登記﹕按此
新界區
東華三院周演森小學
學校將舉行「森」度行體驗日，包括學生表演、與鄭校長「森」度交流、有獎「森」度遊蹤遊戲、「森」度體驗遊戲及動感遊戲等。
日期︰2025年9月14日（星期日）
時間︰第一場上午10:00-12:30 / 第二場下午2:30-5:00
地點︰ 青衣青芊街8號，東華三院周演森小學【青華苑側】
網上登記﹕按此
中華基督教會全完第一小學
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午10:00至下午2:00
地點︰ 新界荃灣永順街36號，中華基督教會全完第一小學
網上登記﹕按此
沙田崇真學校
學校將舉行沙崇分享會，活動包括家長講座、學生表演及幼稚園學生體驗活動。
日期︰2025年9月20日(六)
時間︰上午10:00-下午12:00 (上午9：45可進場)
地點︰沙田瀝源邨，沙田崇真學校禮堂
網上登記﹕按此
沙田圍胡素貞博士紀念學校
日期︰2025年9月13日 （星期六）
時間︰下午1:00至下午4:00
地點︰沙田乙明邨街二號，沙田圍胡素貞博士紀念學校
網上登記﹕按此
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
日期：2025年9月13日(星期六)
時間：上午10時正至下午4時正
地點：新界沙田顯徑邨嘉田苑，香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
網上登記﹕按此
迦密愛禮信小學
日期：2025年9月13日（星期六）
時間：下午2:00 - 3:40
地點：新界沙田大圍顯徑邨，迦密愛禮信小學
網上登記﹕按此
香港道教聯合會純陽小學
學校將舉行「純陽《校園好精神》開放日暨學校簡介會」，活動包括參觀校園、課堂體驗活動、益智遊戲。
日期︰2025年9月14日（星期日）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰ 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號，純陽小學（馬鞍山泳池對面）
網上登記﹕按此
馬鞍山靈糧小學
學校將舉行「小一自行分配學位選校策略講座暨校園生活體驗」。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午08:45-中午12:00
地點︰新界沙田馬鞍山利安邨，馬鞍山靈糧小學
網上登記﹕按此
仁濟醫院蔡衍濤小學 - 《「衍」遊中華．STEAM 旅「濤」》嘉年華暨才藝比賽
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午11:00至下午3:00
地點︰新界大埔第六區運頭塘邨，仁濟醫院蔡衍濤小學
網上登記﹕按此
聖公會蒙恩小學
學校將舉行「小學生活體驗日」，包括學校簡介、小一選校策略家長講座，參觀校園。
日期︰2025年9月13日（六）
時間︰上午10:00至11:30
地點︰屯門景峰徑1號，聖公會蒙恩小學
網上登記﹕按此
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
學校開放日將開放校園，活動包括課程展示、機械人活動、科學小實驗、劍擊體驗、攀石和電競單車等。
日期︰2025年9月13日（六）
時間︰中午12:00至下午5:00
地點︰新界屯門掃管笏（管青路11號），保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
詳情﹕按此
光明學校
學校將舉行「小一升學資訊分享日」，包括簡介學校理念及學校課程發展特色、分享學生校園生活及成果及校園導賞等。
日期︰2025年9月13日（星期六）
時間︰上午10時至12時
地點︰元朗水邊圍邨，光明學校1樓禮堂
網上登記﹕按此
鳳溪廖潤琛紀念學校
學校舉行「琛小全接觸」活動，包括AI體驗、小提琴合奏、劍擊示範及體驗及花式跳繩表演等。
日期︰2025年9月13及14日（星期六、日）
時間︰上午10時至12時
地點︰香港新界粉嶺華明邨，鳳溪廖潤琛紀念學校
網上登記﹕按此
寶血會培靈學校
學校將舉行「學科教學遊戲日 」及觀課活動。
日期：2025年9月13日及9月16或17日
時間：10:00-1:00（學科教學遊戲日） / 10:00-11:30 （觀課）
地點：新界粉嶺安樂村安樂門街13號，寶血會培靈學校
網上登記﹕按此
上水東莞學校
學校將舉行「幼稚園家長講座暨大熊貓派對」。
日期︰9月13日、9月20日 (六)
時間︰下午1時至5時
地點︰上水馬會道（石湖墟街市對面, 上水港鐵站A4 / B2 出口步行5分鐘）
網上登記﹕按此
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 5 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 5 小時前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 2 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
小米13手機據報突然爆炸致3歲男童受傷
內地媒體報道，近日江蘇一名網友在社交平台發布影片稱，其使用的小米13手機在正常使用過程中突然爆炸，並導致一名正在觀看影片的3歲男童的手部、下肢受傷。小米(01810)方面暫未有回應事件。infocast ・ 4 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 1 天前